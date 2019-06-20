В Калуге поздравили Георгия Синявского

19 июня отпраздновал свое 85-летие в кругу родных и близких Георгий Николаевич Синявский.

Много лет он проработал на руководящих постах в партийной, комсомольской, профсоюзной и административной сферах города Калуги и Калужской области. Избирался председателем Московского райисполкома и заместителем председателя Калужского горисполкома. Отмечен орденом "Знак Почета" и знаком Городской Думы города Калуги "За личный вклад в развитие Калуги", а также многочисленными ведомственными наградами.

С 2008 по 2010 год Георгий Синявский активно работал в Совете ветеранов Московского округа. Пока позволяло здоровье, был заместителем председателя Калужского городского Совета ветеранов.

Юбиляра поздравил Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов: "Георгий Николаевич внес вклад в развитие нашего города в целом и в развитие ветеранского движения в частности. Он никогда не находился в стороне от общественно значимых дел. Его гражданская позиция - быть активным и полезным членом общества. Я желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья!".