В московском метро заменят все устаревшие турникеты к 15 июля

К 15 июля закончится установка турникетов нового поколения в столичном метро. За оставшееся время планируется заменить еще 200 пропускных устройств на 11 станциях.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, новые пропускные устройства - быстрые, удобные и бесшумные. Они оснащены стеклянными створками, которые открываются после оплаты проезда.

Работа по замене турникетов в метро началась в 2016 году. К середине 2019 года установили более пяти тысяч турникетов со стеклянными створками - это 95 процентов от общего числа. На каждом предусмотрена возможность установки терминала для оплаты банковской картой, поддерживающей технологии PayPass и PayWave или с помощью смартфона с функцией бесконтактной оплаты. С марта 2019 года такой способ оплаты доступен на всех станциях.

Один из турникетов на каждой станции на порядок шире, чем остальные: здесь удобно проходить маломобильным гражданам, пассажирам с колясками и крупным багажом.

До 15 июля новые турникеты со стеклянными створками установят на 11 станциях: "Таганская" Кольцевой линии, "Добрынинская", "Семеновская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Улица Горчакова", "Бульвар Дмитрия Донского", "Аннино", "Улица Академика Янгеля", "Новогиреево", "Выхино", "Аэропорт". После этого старых турникетов в подземке не останется.