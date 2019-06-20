В Москве выявлено более 10 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров

С начала года в столице зафиксировано более 10 тысяч нарушений правил перевозок пассажиров и багажа. Об этом сообщает информационный центр развития транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе МАДИ, рейды проходят почти ежедневно. Более того, значительная часть проверок идет после жалоб пассажиров. Наиболее частные места обнаружения нарушителей - это площадь Трех вокзалов, крупные ТПУ, в частности около метро "Теплый стан" и другие.

Как оказалось, нередко пассажиры жалуются и на качество предоставляемых услуг таксистами нелегалами, но все эти жалобы передают инспекторы в правоохранительные органы. Что касается легальных таксистов, рейды по выявлению нарушений правил перевозки пассажиров и багажа проводят совместно представители МАДИ и ГИБДД.

С начала года прошло 4,8 тыс. рейдов - в них выявлено 10,1 тыс. недочетов. В частности, самые частые нарушения: отсутствие информации о тарифах и перевозчике в салоне, отсутствие "шашечек" на кузове и фонаря на крыше. В результате за такие недочеты водителям и компаниям выписывают штрафы от 1 до 100 тыс. рублей в зависимости от степени нарушения. Кроме этого, из-за отсутствия путевых листов, в которые вносятся отметки об обязательном техническом и медицинском осмотрах, изъяты на спецстоянки 1,6 тыс. автомобилей такси. Возвращают компаниям машины после предоставления документов о том, что автомобиль исправен и водитель прошел медицинский осмотр и допущен к вождению.