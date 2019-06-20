В регионе, оказывается, есть несколько десятков лагерей и баз отдыха, не используемых 15 и более лет. Время, конечно, превратило детские спальни и игровые в руины, но до поры до времени никто не посягал на эти лагерные территории (к слову, совсем не маленькие и расположенные в экологически благополучных местах). Инвесторам они были неинтересны - закон запрещал менять статус участка, поэтому вместо старого лагеря инвестор мог построить только новый лагерь. Но затем законодательство поменялось. Теперь участкам можно придать другой статус. Вариантов по-прежнему немного и все они крутятся вокруг рекреационной деятельности: можно, например, построить на месте лагеря санаторий, спортивный комплекс или туристический объект. Но ведь знаете, как бывает... Начали строить спорткомплекс, а на выходе получилось жилье. Вот чтобы такого не произошло, область соглашением застолбила за этими территориями прежний лагерный статус.
"Восстановление заброшенных лагерей позволит нам расширить инфраструктуру детского отдыха в Подмосковье", - уверен зампред правительства, министр экологии области Дмитрий Куракин. По его словам, предварительно уже намечено два десятка лагерей, подлежащих возрождению.