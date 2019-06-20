Привести в порядок детские лагеря, заброшенные еще с советских времен. Отремонтировать и использовать по назначению. Примерно такой смысл вложен в соглашение, подписанное правительством Подмосковья и группой компаний "Просвещение" на третьем форуме социальных инноваций регионов.

В регионе, оказывается, есть несколько десятков лагерей и баз отдыха, не используемых 15 и более лет. Время, конечно, превратило детские спальни и игровые в руины, но до поры до времени никто не посягал на эти лагерные территории (к слову, совсем не маленькие и расположенные в экологически благополучных местах). Инвесторам они были неинтересны - закон запрещал менять статус участка, поэтому вместо старого лагеря инвестор мог построить только новый лагерь. Но затем законодательство поменялось. Теперь участкам можно придать другой статус. Вариантов по-прежнему немного и все они крутятся вокруг рекреационной деятельности: можно, например, построить на месте лагеря санаторий, спортивный комплекс или туристический объект. Но ведь знаете, как бывает... Начали строить спорткомплекс, а на выходе получилось жилье. Вот чтобы такого не произошло, область соглашением застолбила за этими территориями прежний лагерный статус.

Уже намечено два десятка подлежащих возрождению лагерей

"Восстановление заброшенных лагерей позволит нам расширить инфраструктуру детского отдыха в Подмосковье", - уверен зампред правительства, министр экологии области Дмитрий Куракин. По его словам, предварительно уже намечено два десятка лагерей, подлежащих возрождению.