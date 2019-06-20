Венедиктов попросил главу ГУВД обеспечить безопасность сборщиков подписей

Алексей Венедиктов, зампредседателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" обратился с просьбой к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму.

В своем Telegram-канале он написал: "В ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты Московской городской думы. В целях оперативного реагирования на подобные случаи, прошу вас рассмотреть возможность обеспечить безопасность органами правопорядка в местах сбора подписей за выдвижение кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу".

Напомним, выборы в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября текущего года, в Единый день голосования.