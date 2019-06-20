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20.06.2019 23:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пойман на ходу

Водителей будут штрафовать за продажу билетов при движении
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 132(7890)
Сотрудники административно-пасажирской инспекции в Подмосковье теперь могут выписывать штрафы не только пассажирам, но и водителям общественного транспорта. Такие поправки в областной Кодекс об административных нарушениях приняли вчера депутаты регионального парламента.
Фото: Светлана Батова/ РГ
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Прежде действия инспекторов распространялись лишь на безбилетников, а водители в это время могли на ходу обилечивать пассажиров прямо под носом у проверяющих. А между тем, как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области, представляя поправки в законопроект, только в прошлом году 45% всех дорожно-траспортных происшествий с участием пассажиров в общественном транспорте произошли потому, что водитель отвлекся от дороги, принимая плату за проезд или отсчитывая сдачу. А еще в 126 случаях причиной ДТП стала открытая во время движения дверь. Так бывает, когда водитель, отъезжая от остановки, пытается уже на ходу подхватить запоздавшего пассажира. Отныне такие проступки караются административно-пассажирской инспекцией: 800 рублей штрафа за получение водителем оплаты во время движения и 500 рублей за открытие дверей.

Еще одним законопроектом депутаты дали добро на строительство участков дорог протяженностью не более 25 метров без разрешения властей. Речь идет о подъездах к участкам собственников, строительство которых прежде приходилось пробивать.

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