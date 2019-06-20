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20.06.2019 23:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Остановка по требованию

Опасное предприятие в Дубне будет закрыто
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 132(7890)
Закрыть предприятие по переработке медицинских отходов в Дубне - такое поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с самыми инициативными пользователями областного портала "Добродел". Тех, кто чаще других выступает на портале с конструктивными предложениями, глава региона пригласил в Красногорск, чтобы показать, как работает Центр управления регионом (ЦУР).
Андрей Воробьев слышит все жалобы жителей - устные и письменные. Фото: Антон Чернов Андрей Воробьев слышит все жалобы жителей - устные и письменные. Фото: Антон Чернов
Андрей Воробьев слышит все жалобы жителей - устные и письменные. Фото: Антон Чернов

"Мы решили еще активизировать работу с жителями - и в части обращений на "Добродел", и по всем жалобам в целом. Важно объяснить, как работает наша система, как решаются вопросы", - отметил Андрей Воробьев. До этой встречи в ЦУР приезжали лишь высокие гости - премьер-министр Дмитрий Медведев, представители федерального правительства, которым подмосковные власти демонстрировали результаты нацпроекта "Цифровая экономика". А именно Центр управления регионом, являющийся, по сути, единой электронной книгой жалоб и предложений области. Сюда в круглосуточном режиме стекается вся информация о жизнедеятельности региона, все обращения жителей, здесь анализируют ситуации и принимают решения.

Под петицией о закрытии предприятия подписались более 5 тысяч жителей наукограда

"Интересный формат работы, столько специалистов в одном месте ведут прямой диалог с населением", - поделилась впечатлениями активистка из Дубны Анна Ореховская. Она - представитель инициативной группы, инициировавшей сбор подписей за закрытие завода по переработке медицинских отходов. С этим заводом в Дубне и вправду неладно. Именно его жители винят в неприятных запахах, в последний год просто преследующих дубненцев. Неравнодушные граждане считают: тот дым, что заводские трубы регулярно выбрасывают в атмосферу, является причиной участившихся респираторных заболеваний у их детей, а кроме того, завод периодически что-то сжигает на открытых участках. И следы этих костровищ действительно зафиксированы неоднократными проверками. К тому же предприятие уже довольно долгое время находится в предбанкротном состоянии, а значит, не может улучшать свои очистные системы, чтобы минимизировать экологические риски. Под петицией о закрытии предприятия подписались более 5 тысяч жителей наукограда.

На ликвидацию опасного производства дан срок - месяц. "Спасибо за новости", - отреагировали дубненцы в соцсетях.

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