Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус

Летом в разы возрастает возможность подхватить энтеровирусную инфекцию, которая вызывает обезвоживание организма, сильную рвоту, понос и повышение температуры. Как не подхватить заразу, рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Москве.

Энтеровирусные инфекции опасны тем, что они очень быстро распространяются. Более того, в квартире, где заболел один человек, обязательно заразяться и другие члены семьи. Наиболее уязвимы к этим инфекциям дети. Достаточно попадания в их организм небольшой дозы энтеровирусов с водой, пищей, через грязные игрушки и руки, чтобы заболеть.

Источником инфекции является человек больной или носитель. Инкубационный период может длиться от недели до месяца.

Как советуют в Роспотребнадзоре по Москве, чтобы обезопасить себя, летом особенно тщательно нужно соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки, проводить влажную уборку помещений, пить только кипяченую или бутилированную воду, ведь при кипячении вирус погибает. Тщательно мыть проточной водой фрукты, овощи, ополаскивать их кипяченой водой и не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.

А при первых признаках заболевания нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, ведь заболевание может привезти к развитию осложнений, например, менингитам, отекам мозга, пневмонии, психическим расстройствам.