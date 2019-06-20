Выпускной московских школьников можно посмотреть онлайн

Москвичи и гости столицы 20 июня увидят выпускной школьников в Парке Горького в прямом эфире. Трансляция стартует за три часа до официального начала праздника на портале "Окно в город".

Как сообщает департамент информационных технологий Москвы, портал "Окно в город" проведет прямую трансляцию московского выпускного в Парке Горького, на который соберутся более 22 500 выпускников из 338 школ. Праздник начнется 20 июня в 20:00 и продлится до 06:00 21 июня. Все время выпускников будут сопровождать более четырех тысяч учителей и родителей.

В поле зрения городских камер попадут центральный вход и подъезды к нему со стороны Крымского вала, а также локации внутри парка. В онлайн-трансляции есть и практический смысл. "Городские камеры помогут выпускникам и родителям оценить загруженность площадки, а автомобилистам следить за ситуацией на Крымском валу", - отметил Дмитрий Головин, начальник отдела городского видеонаблюдения департамента.

На портале "Окно в город" регулярно транслируются городские события. Все желающие могли посмотреть, как проходили новогодние гуляния, "Круг света", Парад Победы, велопарады, масленица и многие другие мероприятия.