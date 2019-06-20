Более 20 тонн гильз попытались незаконно вывезти из Приморья в КНР

21 тонну пластмассовых гильз для сборки патронов к гражданскому оружию на общую сумму восемь миллионов рублей попыталась вывезти российская компания в Китай.

Нелегальный груз задержали в пункте пропуска Махалино, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни. Экспортер представил недействительные разрешительные документы на вывоз: срок действия заключения Росгвардии истек. Иных бумаг компания показать не смогла.

В ее отношении возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ. Экспортеру грозит штраф до 300 тысяч рублей и конфискация товара.

На гильзы наложен арест.