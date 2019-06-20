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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Хочу быть министром

Что думают эксперты о планах создания правительства Приморского края
Текст: Татьяна Дмитракова
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 131(7889)
В Приморье решили реформировать систему региональных органов исполнительной власти: краевую администрацию переформатировать в правительство. К слову сказать, край - единственный из 11 субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного округа, управляется администрацией. Всеми остальными рулят правительства.
Администрация Приморского края вскоре станет правительством. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Администрация Приморского края вскоре станет правительством. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Администрация Приморского края вскоре станет правительством. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Предложение внести изменения в структуру регионального руководства неновое, оно уже звучало в 2012 году.

- Идею создания правительства Приморского края считаю не лишенной здравого смысла, - прокомментировал тогда новацию действительный государственный советник 3-го класса, к.э.н. Сергей Лелюхин. - Главное, чтобы организационная структура управления регионом отвечала как минимум двум критериям. Первый - она обязана обеспечивать эффективное выполнение всех функций с максимальной пользой для общества. Второй - должна быть оптимальной, то есть иметь минимально возможный штат и бюджет, позволяющие эффективно исполнять все необходимые функции.

Фото: Константин Завражин
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В минувшем году о желании реорганизовать администрацию заявлял врио губернатора Андрей Тарасенко, и это было связано с планами привести структуру региональных органов власти в соответствие с федеральными министерствами. Теперь намерение запустить реформу подтвердил глава Приморского края Олег Кожемяко.

Ныне система краевой исполнительной власти включает 37 департаментов, четыре инспекции и три отдела. Их деятельность курируют 11 вице-губернаторов, на долю каждого приходится от одного до девяти подведомственных учреждений. Предполагается, что в ходе реорганизации смежные департаменты сольются в профильные министерства и уже с начала 2020 года заработают в новом формате. По мнению первого вице-губернатора Приморья Веры Щербины, это поднимет статус региона.

Новая система органов власти должна эффективно выполнять функции управления, имея для этого минимально возможный штат и бюджет

- Значимых различий между департаментами и министерствами нет, их функции схожи. Систему органов государственной власти, их виды, наименование и правовое положение каждый субъект Российской Федерации устанавливает самостоятельно - это право закреплено статьей 77 Конституции России. Главное - соблюсти такие общие принципы организации исполнительных органов, как обязательное вхождение главы территории в эту систему, коллегиальность, подотчетность законодательному органу по вопросам исполнения законов субъекта и некоторые другие, - подчеркивает доцент Дальневосточного института управления РАНХиГС при президенте РФ, к.э.н. Надежда Медведева. - Реорганизация системы исполнительной власти - это и вопрос престижа, и поиск нового механизма управления. А что касается затрат на функционирование обновленной системы, они, на мой взгляд, могут стать больше.

Фото: Сергей Мельников/РГ
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Такого же мнения придерживаются и другие эксперты.

- Это всего лишь название: был вице-губернатором - стал зампредом правительства, был начальником управления - стал министром. Но, как ни странно, психологически министром ходить выгодней: его принимают лучше. Я не вижу большой разницы между администрацией и правительством, если это не определено какими-то объективными причинами, - считает завкафедрой прикладной информатики в экономике, государственном и муниципальном управлении Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского госуниверситета Владимир Псарев.

Тем временем

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко внес новые изменения в структуру региональных органов власти. Функции по поддержке и развитию государственно-частного партнерства и организации концессий перейдут от министерства экономического развития к новому подразделению правительства области - агентству по стратегическим проектам и государственно-частному партнерству. Штатная численность агентства, которое начнет работу с 1 июля, - восемь человек.

Инфографика: РГ/Рафаэль Зарипов
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