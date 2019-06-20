Неожиданное заявление прозвучало на прошедшем в Якутске выездном заседании Совета по Арктике и Антарктике при СФ России. Большинство выступавших, члены Совета Федерации и представители министерств и ведомств, касаясь привлечения инвесторов в Арктическую зону, говорили о необходимости создавать для бизнеса льготные условия, охотно рассуждали о видах и способах поддержки компаний за госсчет. Под занавес совещания слово взял якутский предприниматель Матвей Евсеев - один из тех, кому адресованы будущие преференции. Он не просил льгот. Наоборот, рассказал, как его предприятие будет вкладываться в социальное развитие районов, в которых работает.

Некоторые разработчики недр приходят в Арктику, как в кладовку: забрать, что нужно, а остальное их не касается. Фото: Константин Лемешев

Компания приступила к разработке месторождения золота, расположенного на территории двух арктических районов. Как заявил Евсеев, в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района золотодобытчики за свой счет построят жилые дома общей площадью 60 тысяч квадратных метров, две школы (на 250 и 200 мест), детский сад на 240 мест, больничный комплекс с поликлиникой на 150 посещений, многофункциональный центр культуры, административный центр с библиотекой и универсальным залом на 150 мест, спорткомплекс с беговой дорожкой и бассейном. Стоимость этих объектов, по предварительной оценке, составит 12 миллиардов рублей.

- Такой же подход будет применен к поселку Батагай Верхоянского района. Общий объем средств, планируемых только на строительство жилья и социальных объектов в этих двух населенных пунктах, оценивается в 20 миллиардов рублей, - отметил предприниматель.

Пообещать и сделать - это разные вещи. Но Матвей Евсеев понимает социальную ответственность бизнеса очень конкретно. 22 года назад он создал малое алмазодобывающее предприятие, и оно в течение 15 лет вытаскивало из жесточайшей депрессии два улуса: арктический Анабарский и южный Олекминский. На средства алмазодобытчиков там создавались новые производства, развивались сельское хозяйство, лесозаготовки, перерабатывающая промышленность. На те же деньги вырастали социальные объекты и даже с нуля было построено целое село.

Теперь предприниматель занялся другим бизнесом в иных районах, и перенес туда основные принципы взаимоотношений с муниципалитетами. По его мнению, именно такой подход должен стать моделью предстоящего освоения Арктики добывающими компаниями.

- Предлагаю, чтобы коммерческие структуры при получении лицензии на разработку крупных месторождений брали на себя также определенную социальную нагрузку. Для этого лицензию надо выдавать на конкурсной основе с обязательным указанием в лицензионном соглашении перечня объектов социального назначения и сроков их ввода, - заявил он.

По сути, речь идет о некогда существовавшем, а затем отмененном принципе "двух ключей", который уже не первый год пытаются вернуть в законодательство правительство и парламент республики. Но одно дело, когда этого добиваются местные власти, и совсем другое, когда с подобной инициативой выступил предприниматель.

Принцип "двух ключей" подразумевает, что в составлении лицензионного соглашения с разработчиками недр на равных принимают участие федеральные и региональные органы власти, а также муниципалитеты. Москва вписывает туда общие требования, а регион или районная администрация оговаривают с недропользователем то, в чем нуждается конкретная территория: построить детский сад или клуб, сделать что-то еще.

Принцип "двух ключей" подразумевает, что в составлении лицензионного соглашения с разработчиками недр участвуют федеральные и региональные органы власти, а также муниципалитеты. Последние оговаривают с недропользователем то, в чем нуждается конкретная территория

Против такого подхода в первую очередь выступает добывающее лобби: мы платим налоги, стройте на них. Но большая часть налогов уходит в центр, и после цепочки перераспределений тому самому селу, рядом с которым что-то выкачивают или выкапывают из-под бывших пастбищ и сенокосов, достаются крохи. Как считает Матвей Евсеев, предлагаемая им модель взаимодействия будет отвечать интересам всех сторон - федеральной и региональной властей, органов местного самоуправления, бизнеса и, главное, населения, ради повышения уровня жизни которого и планируется развивать Арктику. Предприниматель в этом не одинок.

- Безусловно, инвестпроекты - это благо. Они принесут в якутскую Арктику много хорошего. Ведь у нас там нет ни дорог, ни нормального авиационного сообщения, ни связи. Региональный бюджет не вытянет обустройство огромных пространств. Но важно на законодательном уровне создать такие условия, чтобы крупные добывающие компании участвовали в социальном развитии территорий. К сожалению, мы видим, что некоторые разработчики недр приходят сюда, как в кладовку: забрать, что нужно, а остальное их не касается, - говорит другой представитель бизнеса, депутат Госсобрания республики Иван Андреев.

Тревожит это и председателя "арктического" комитета парламента Якутии Елену Голомареву. Оценивая законопроект, регулирующий развитие Арктики, она отметила, что в документе много сказано о поддержке предпринимательства, но он "не видит жителей субъектов Федерации".

- Про муниципальные образования в нем вообще ни слова, - удивилась она.

Все это отнюдь не означает, что якутяне выступают против преференций для бизнеса в Арктике. Они полагают, что одно другому не помешает. По словам Матвея Евсеева, его предложения имеют право на рассмотрение "наряду с разработкой и реализацией системы мер господдержки и стимулирования хозяйствующих субъектов".

…Недавно вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев признал, что социальная сфера пока является наименее проработанным направлением развития Арктики. Это та сфера, внутри которой, собственно, живут люди. Запущенная социалка стала одной из главных причин стремительного сокращения населения арктических районов в последние 15-20 лет.