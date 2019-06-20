Закрытие газет и журналов, мирное затухание интернет-порталов, исчезновение радиостанций перестали быть редкостью для информационной картины Востока России. Сложности у всех СМИ разные, но нехватку средств можно вынести на первый план. Как выживает пятая власть сегодня, выясняли корреспонденты "РГ".

В Якутии привлекательным для рекламодателей тиражом может похвастать только одна частная общественно-политическая газета. Все остальные печатные издания такого рода вынуждены искать спонсоров, биться за гранты, уходить в интернет, либо, не выдержав конкуренции, вообще прекращать деятельность.

А вот руководство государственного холдинга "Сахамедиа" два года назад решило перехитрить законы рынка. Теряющие аудиторию газеты "Якутия" и "Саза Сирэ" в 2017-м начали распространять бесплатно. Тиражи с нескольких тысяч фактически читаемых экземпляров взвинтили до 50 тысяч в расчете на то, что это привлечет читателей, а значит, подтянется и реклама. Некоторые якутяне действительно стали разбирать газеты пачками - на растопку. Но большая часть гигантских тиражей лежала нетронутой в магазинах, офисах и других общественных местах.

Получилось, что хитрость привела к громадным убыткам и репутационным потерям. В нынешнем году подписка на республиканские газеты была возобновлена.

Сейчас попытка увеличить читательскую аудиторию с помощью искусственных манипуляций предпринята в отношении другой зависимой от бюджета газеты - "Эхо столицы". Это издание администрации Якутска. До последнего времени его тиражи не превышали двух тысяч экземпляров. Но в апреле нынешнего года городской еженедельник впервые вышел 20-тысячным тиражом. Секрет прост: его стали распространять совместно с газетой "Якутск вечерний" - самым многотиражным печатным СМИ в регионе.

Более того, главный редактор "ЯВ" Мария Иванова по совместительству стала директором МУП "Эхо столицы". Она отметила:

- Чтобы не потерять читателя, два издания будут продаваться по одной цене. Согласно договору "Якутск вечерний" и "Эхо столицы" разделят прибыль от распространения.

Ходили разговоры, что не очень популярную городскую газету вообще объединили с частным изданием, лишь формально оставив за ней юридический статус. Однако мэр Якутска Сардана Авксентьева эти слухи опровергла:

- Никакой речи о слиянии газет нет, но будут пересмотрены менеджмент и способы распространения.

В Хабаровском крае некоторые СМИ, преодолев серьезный кризис, смогли остаться на плаву. К примеру, общественно-политическая радиостанция "Восток России", вещающая на весь регион, едва не прекратила работу в 2017 году. Тогда ее учредитель - правительство края - планировало изменить формат радио на спортивный, мотивируя это тем, что СМИ должно зарабатывать, а не жить на субсидии. Под напором общественности "Восток России" удалось сохранить.

В 2015-м старейшая газета региона "Приамурские ведомости" из-за накопившихся долгов оказалась на грани закрытия. И лишь финансовая поддержка властей помогла изданию выжить. С сокращением субсидий еженедельное прежде издание "Хабаровский край сегодня" стало выходить раз в месяц. Значительно уменьшился тираж не получившей в этом году дотаций из бюджета газеты "Молодой дальневосточник XXI век".

Тем не менее в краевом центре есть СМИ, которые существуют без финансовых вливаний из казны. Интернет-издание HLEB.asia - одно из таких. Его руководитель Илья Андреев возродил этот заброшенный студенческий проект в прошлом году.

- HLEB живет за счет коммерческих контрактов. Бывают крупные, бывают совсем маленькие, разовые. Долгосрочный пока только один, с крупным банком. После реинкарнации издания прошло слишком мало времени, чтобы говорить о большом денежном потоке, - считает Илья. - Сказать, что финансов хватает, пока не могу. Их достаточно для поддержания энтузиазма, а это главное.

Сейчас в редакции вместо начинавших пяти остались два штатных сотрудника. Помогают фрилансеры.

На субсидии руководитель HLEB.asia претендовать не собирается, потому что "скучно и можно захлебнуться в рутине". Заказчики, по словам Андреева, хотят работать по привычным схемам - с самовосхвалением и по темам, которые далеко не всегда интересны читателю.

- Но от партнерства с властью мы не отказываемся: есть отдельные проекты, о которых можно интересно и с пользой для людей рассказать, - отмечает Илья.

А вот главный редактор приморской газеты "Золотой Рог" Андрей Пушкарев считает, что экономической базы для существования СМИ нет.

- Вообще нет, в принципе нет. Население не может по существующим ценам покупать и выписывать газеты, расценки почты на доставку выше, чем затраты на печать, стоимость бумаги растет, НДС для нас тоже 20 процентов, - говорит он.

Этот перечень можно продолжить. Бизнес не понимает, зачем лоббировать свои интересы через СМИ. Проблем у предпринимателей выше крыши, но выплескивать свои эмоции они предпочитают в соцсети. Рекламировать им по большому счету нечего. В то же время аудитория, похоже, не испытывает потребности в получении информации. Последний вывод сделан Андреем Пушкаревым несколько дней назад. Тогда соответствующие службы получили 600 звонков от приморцев, после того как отключили аналоговый сигнал и у звонивших погасли экраны телевизоров.

- Люди впервые услышали что-то про цифровое телевидение, в то время как вся федеральная и местная пресса рассказывала и писала об этом несколько последних месяцев. 600 человек обратились, а сколько не позвонили! - поражен журналист.

В краевом центре Приморья уже много лет количество печатных и электронных СМИ меняется мало. Все редакции в буквальном смысле худо-бедно существуют: кого-то материально поддерживают акционеры, у многих сокращен творческий коллектив, некоторые свели к минимуму аренду помещений.

- Без субсидий из бюджета и контрактов на информационное обслуживание с органами власти СМИ выжить не могут. Это обидно, это неправильно, но это так. И, по моим наблюдениям, власть понимает, что без СМИ информационное поле будет выжженным. Доносить не только проплаченную информацию будет просто некому, а соцсети и глобальная Сеть - это не информирование, это суррогат, - считает Андрей Пушкарев.