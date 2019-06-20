Лесные пожары в Якутии начали тушить с помощью взрывов

Для тушения лесных пожаров, разгоревшихся неподалеку от Якутска и в Усть-Алданском районе Якутии, специалисты ФБУ "Авиалесоохрана" в среду начали проводить взрывные работы.

В пресс-службе ведомства отмечают, что применение подобного метода потребовалось из-за труднодоступности районов пожаров и заболоченности местности. С помощью взрывов здесь прокладывают минерализованные полосы, чтобы не дать распространиться огню.

Взрывные работы "Авиалесоохрана" проводит по обращению правительства республики и решению федерального штаба, координирующего работу по тушению природных пожаров. В центральных районах Якутии почти месяц стоит сухая жаркая погода. Температура воздуха достигает 25 - 30 градусов, и в ближайшие дни снижение класса пожарной опасности не ожидается.

Якутия - не первый регион, где нынешним летом пришлось работать взрывникам "Авиалесоохраны". Ранее они оказали действенную помощь в ликвидации очагов в труднодоступной горной местности Забайкальского края и Амурской области.