На Колыме ребенок упал в колодец и погиб

Сотрудники СУ СК РФ по Магаданской области начали доследственную проверку по факту гибели 12-летнего ребенка в колодце теплотрассы в городе Сусумане.

Тело мальчика обнаружили 19 июня днем. Люк располагался в ста метрах от его дома. Спасатели извлекли ребенка из колодца и доставили в районную больницу, но врачам оставалось лишь констатировать смерть. По предварительным данным, причиной стали травмы, полученные при падении с высоты.

"В настоящее время следователем устанавливаются обстоятельства случившегося, проводятся осмотр места происшествия, опросы очевидцев, родственников и знакомых несовершеннолетнего", - сообщает пресс-служба следкома.

Точную причину гибели установят судмедэксперты.

Проверка ведется по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).