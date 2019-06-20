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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Колыме ребенок упал в колодец и погиб

Текст: Юлия Гарднер

Сотрудники СУ СК РФ по Магаданской области начали доследственную проверку по факту гибели 12-летнего ребенка в колодце теплотрассы в городе Сусумане.

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Тело мальчика обнаружили 19 июня днем. Люк располагался в ста метрах от его дома. Спасатели извлекли ребенка из колодца и доставили в районную больницу, но врачам оставалось лишь констатировать смерть. По предварительным данным, причиной стали травмы, полученные при падении с высоты.

"В настоящее время следователем устанавливаются обстоятельства случившегося, проводятся осмотр места происшествия, опросы очевидцев, родственников и знакомых несовершеннолетнего", - сообщает пресс-служба следкома.

Точную причину гибели установят судмедэксперты.

Проверка ведется по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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