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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бизнес на дне

На Сахалине впервые занялись товарной марикультурой
Текст: Евгения Шерешевская
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 131(7889)
В акватории залива Анива на юге Сахалина сформированы и проданы на аукционе несколько участков. В июне пользователь одного из водных наделов уже провел выпуск молоди морского гребешка. В островном регионе всерьез намерены развивать товарную марикультуру.
В перспективе труд марифермеров должен окупиться: в заливе Анива можно будет получать до двух-трех тысяч тонн гребешка в год. Фото: Сергей Кривошеев/ТАСС В перспективе труд марифермеров должен окупиться: в заливе Анива можно будет получать до двух-трех тысяч тонн гребешка в год. Фото: Сергей Кривошеев/ТАСС
В перспективе труд марифермеров должен окупиться: в заливе Анива можно будет получать до двух-трех тысяч тонн гребешка в год. Фото: Сергей Кривошеев/ТАСС

Ферма-невидимка

- Перспективно ли выращивание гребешка в заливе Анива, я сегодня сказать не могу, потому что раньше этим никто не занимался, - отвечает на вопрос исполняющий обязанности руководителя регионального агентства по рыболовству Сергей Ом.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Действительно, до этого разводить моллюска на Сахалине пробовали лишь в научно-экспериментальных целях. Заняться товарной аквакультурой решили только сейчас. Первый шаг сделало предприятие из Владивостока. Годовалую молодь приморского гребешка - около ста тысяч штук - доставили самолетом и просто выпустили в море на участке, арендованном предприятием на 25 лет. Никаких внешних признаков того, что здесь выращивают продукцию товарной аквакультуры, пока нет ни в море, ни на берегу.

- Морской участок расположен в 3,5 километра от берега, земли на котором получить в аренду невозможно: они находятся в ведении либо министерства лесного хозяйства, либо минобороны, - рассказывает представитель приморского предприятия в Южно-Сахалинске Сергей Давыскиба.

Тем не менее морские фермеры настроены серьезно. Постоянно наблюдают за своим подводным питомником, охраняют его. Сотрудничают с погран­управлением и рыбинспекцией. Договорились с местным охотничьим хозяйством об аренде клочка суши неподалеку от своей фермы-невидимки.

- Ныряем, смотрим, изучаем. Если все будет хорошо, продолжим практиковать те же методы, - добавляет Давыскиба.

В планах у пионеров товарной марикультуры - огородить водный участок, разместить информацию, чтобы на лоцманских картах он был закрыт для мореплавания. А еще - создать профессиональную ассоциацию, благо есть на Сахалине еще несколько подобных предприятий. Руководитель одного из них - Александр Тен - изучает это направление уже несколько лет и успел наработать положительный опыт. Правда, и отрицательного тоже в избытке - гребешок находится под постоянным прицелом браконьеров, которых мало заботит рост численности популяции.

Ресурс в динамике

- Промышленный лов приморского гребешка в Сахалино-Курильском регионе ведется на протяжении нескольких десятилетий, - напоминает Дмитрий Галанин, заместитель директора по научной работе Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО).

В 60-е годы прошлого столетия объем годового вылова доходил до пяти тысяч тонн. Добыча шла в заливе Анива, заливе Терпения и возле южных Курил. Из-за того, что рекомендованные квоты регулярно превышались, ресурсы быстро истощились и промысел стал нерентабельным. Спустя 15-20 лет численность гребешка естественным образом восстановилась. И хотя прежнего запаса уже не наблюдалось, моллюска вновь стали добывать в промышленных масштабах. В последующие десятилетия промысел то открывался, то закрывался, в зависимости от состояния ресурсов локальных группировок беспозвоночных.

Движение "качелей" восстановления и истощения ценного морского ресурса необходимо затормозить. Сделать это может марикультура

По данным последних исследований, запасы морского гребешка в заливе Терпения достаточны, поэтому в 2015 году квоты опять открыли, установив их на уровне 800 тонн в год, затем снизив до 500.

В прибрежье южных Курильских островов ресурсы гребешка восстановились после браконьерства в начале 2000-х годов. В 2009-м было рекомендовано выловить около тысячи тонн, но буквально через три года промысел пришлось резко сокращать. Сейчас рекомендованы только 300 тонн ежегодно.

Но особенно пострадал залив Анива. С 2000 года запасы гребешка здесь деградировали в десять раз.

- К сожалению, сложившаяся практика промысла одинакова. Локальный ресурс, находящийся в благополучном состоянии, осваивается в течение четырех-пяти лет. Затем из-за браконьерства он резко сокращается, а промысел или закрывается, или очень сильно падает в объеме. И все повторяется снова, уже десятки лет, - подчеркивает Дмитрий Галанин.

В роли стабилизатора

По мнению ученого, ситуацию может стабилизировать марикультура. Движение "качелей" восстановления и истощения ценного морского ресурса необходимо затормозить.

- Это произойдет благодаря появлению людей, заинтересованных в том, чтобы на определенной акватории объем ресурса был стабилен и моллюска можно было изымать уже в качестве продукции, - считает зам­директора СахНИРО.

В институте перспективным признают метод пастбищного выращивания гребешка. Суть его в том, что молодь расселяют в места, пригодные для обитания, как это сделали начинающие морские фермеры из Приморья.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Чтобы каждый год собирать урожай, большой участок должен быть разбит на четыре части. На каждой выращивается своя возрастная группа. На одном - годовики, на другом - двухгодовики, на третьем - трехгодовики, а с четвертого собирается урожай. И ежегодно на освободившийся участок заселяется новая партия молоди. Если производство наладится, в перспективе урожай в заливе Анива может доходить до двух-трех тысяч тонн гребешка в год.

Особенность морского гребешка в том, что он быстрее растет в более теплой воде. Поэтому залив Анива, примыкающий к самой южной части Сахалина, в этом плане более перспективен, чем тот же залив Терпения, который находится гораздо севернее.

- Мы занимаемся перспективами марикультуры примерно с 2005 года. Тогда были поставлены первые эксперименты в лагуне Буссе по получению посадочного материала. С тех пор мы работали над тем, чтобы получить наиболее жизнеспособную молодь. Затем была серия экспериментов, в ходе которых эту молодь расселяли на разные полигоны и смотрели, в каких условиях выше выживаемость. Через призму этих сведений можно оценить результаты развития марикультуры в промышленном масштабе, - отмечает Дмитрий Галанин.

Одно из наблюдений ученых: при перевозке гребешка из Приморья часть особей погибла. Чтобы снизить потери, молодь лучше брать на месте. А прибыль в хозяйстве первых морских фермеров можно будет оценить три-четыре года спустя.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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