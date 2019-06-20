В акватории залива Анива на юге Сахалина сформированы и проданы на аукционе несколько участков. В июне пользователь одного из водных наделов уже провел выпуск молоди морского гребешка. В островном регионе всерьез намерены развивать товарную марикультуру.

В перспективе труд марифермеров должен окупиться: в заливе Анива можно будет получать до двух-трех тысяч тонн гребешка в год. Фото: Сергей Кривошеев/ТАСС

Ферма-невидимка

- Перспективно ли выращивание гребешка в заливе Анива, я сегодня сказать не могу, потому что раньше этим никто не занимался, - отвечает на вопрос исполняющий обязанности руководителя регионального агентства по рыболовству Сергей Ом.

Действительно, до этого разводить моллюска на Сахалине пробовали лишь в научно-экспериментальных целях. Заняться товарной аквакультурой решили только сейчас. Первый шаг сделало предприятие из Владивостока. Годовалую молодь приморского гребешка - около ста тысяч штук - доставили самолетом и просто выпустили в море на участке, арендованном предприятием на 25 лет. Никаких внешних признаков того, что здесь выращивают продукцию товарной аквакультуры, пока нет ни в море, ни на берегу.

- Морской участок расположен в 3,5 километра от берега, земли на котором получить в аренду невозможно: они находятся в ведении либо министерства лесного хозяйства, либо минобороны, - рассказывает представитель приморского предприятия в Южно-Сахалинске Сергей Давыскиба.

Тем не менее морские фермеры настроены серьезно. Постоянно наблюдают за своим подводным питомником, охраняют его. Сотрудничают с погран­управлением и рыбинспекцией. Договорились с местным охотничьим хозяйством об аренде клочка суши неподалеку от своей фермы-невидимки.

- Ныряем, смотрим, изучаем. Если все будет хорошо, продолжим практиковать те же методы, - добавляет Давыскиба.

В планах у пионеров товарной марикультуры - огородить водный участок, разместить информацию, чтобы на лоцманских картах он был закрыт для мореплавания. А еще - создать профессиональную ассоциацию, благо есть на Сахалине еще несколько подобных предприятий. Руководитель одного из них - Александр Тен - изучает это направление уже несколько лет и успел наработать положительный опыт. Правда, и отрицательного тоже в избытке - гребешок находится под постоянным прицелом браконьеров, которых мало заботит рост численности популяции.

Ресурс в динамике

- Промышленный лов приморского гребешка в Сахалино-Курильском регионе ведется на протяжении нескольких десятилетий, - напоминает Дмитрий Галанин, заместитель директора по научной работе Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО).

В 60-е годы прошлого столетия объем годового вылова доходил до пяти тысяч тонн. Добыча шла в заливе Анива, заливе Терпения и возле южных Курил. Из-за того, что рекомендованные квоты регулярно превышались, ресурсы быстро истощились и промысел стал нерентабельным. Спустя 15-20 лет численность гребешка естественным образом восстановилась. И хотя прежнего запаса уже не наблюдалось, моллюска вновь стали добывать в промышленных масштабах. В последующие десятилетия промысел то открывался, то закрывался, в зависимости от состояния ресурсов локальных группировок беспозвоночных.

Движение "качелей" восстановления и истощения ценного морского ресурса необходимо затормозить. Сделать это может марикультура

По данным последних исследований, запасы морского гребешка в заливе Терпения достаточны, поэтому в 2015 году квоты опять открыли, установив их на уровне 800 тонн в год, затем снизив до 500.

В прибрежье южных Курильских островов ресурсы гребешка восстановились после браконьерства в начале 2000-х годов. В 2009-м было рекомендовано выловить около тысячи тонн, но буквально через три года промысел пришлось резко сокращать. Сейчас рекомендованы только 300 тонн ежегодно.

Но особенно пострадал залив Анива. С 2000 года запасы гребешка здесь деградировали в десять раз.

- К сожалению, сложившаяся практика промысла одинакова. Локальный ресурс, находящийся в благополучном состоянии, осваивается в течение четырех-пяти лет. Затем из-за браконьерства он резко сокращается, а промысел или закрывается, или очень сильно падает в объеме. И все повторяется снова, уже десятки лет, - подчеркивает Дмитрий Галанин.

В роли стабилизатора

По мнению ученого, ситуацию может стабилизировать марикультура. Движение "качелей" восстановления и истощения ценного морского ресурса необходимо затормозить.

- Это произойдет благодаря появлению людей, заинтересованных в том, чтобы на определенной акватории объем ресурса был стабилен и моллюска можно было изымать уже в качестве продукции, - считает зам­директора СахНИРО.

В институте перспективным признают метод пастбищного выращивания гребешка. Суть его в том, что молодь расселяют в места, пригодные для обитания, как это сделали начинающие морские фермеры из Приморья.

Чтобы каждый год собирать урожай, большой участок должен быть разбит на четыре части. На каждой выращивается своя возрастная группа. На одном - годовики, на другом - двухгодовики, на третьем - трехгодовики, а с четвертого собирается урожай. И ежегодно на освободившийся участок заселяется новая партия молоди. Если производство наладится, в перспективе урожай в заливе Анива может доходить до двух-трех тысяч тонн гребешка в год.

Особенность морского гребешка в том, что он быстрее растет в более теплой воде. Поэтому залив Анива, примыкающий к самой южной части Сахалина, в этом плане более перспективен, чем тот же залив Терпения, который находится гораздо севернее.

- Мы занимаемся перспективами марикультуры примерно с 2005 года. Тогда были поставлены первые эксперименты в лагуне Буссе по получению посадочного материала. С тех пор мы работали над тем, чтобы получить наиболее жизнеспособную молодь. Затем была серия экспериментов, в ходе которых эту молодь расселяли на разные полигоны и смотрели, в каких условиях выше выживаемость. Через призму этих сведений можно оценить результаты развития марикультуры в промышленном масштабе, - отмечает Дмитрий Галанин.

Одно из наблюдений ученых: при перевозке гребешка из Приморья часть особей погибла. Чтобы снизить потери, молодь лучше брать на месте. А прибыль в хозяйстве первых морских фермеров можно будет оценить три-четыре года спустя.