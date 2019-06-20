В летнем лагере Забайкалья массово отравились дети

В четверг прокуратура Читинского района Забайкалья начала проверку сообщений местных СМИ о массовом отравлении детей в детском оздоровительном лагере "Самородок".

По данным прокуратуры, из 15 детей, пожаловавшихся на боли в животе, четверо госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Проверка будет проводиться с привлечением специалистов из контролирующих органов. Им предстоит оценить исполнение ответственными лицами законодательства при организации отдыха и оздоровления детей.

Доследственная проверка начата и региональным следственным управлением СК России. Как сообщается на официальном сайте этого ведомства, сегодня следователи выедут в оздоровительный лагерь и на месте изучат обстановку. Будет опрошено руководство лагеря, его воспитанники. Следователи изучат соответствующую документацию, а также направят запросы в медицинские учреждения, куда госпитализированы дети, для установления предварительного медицинского диагноза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.