Миллиард рублей выделят из федерального бюджета на реконструкцию многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) в поселке Забайкальск на границе с Китаем. Расходы внушительные, но необходимые: задержки и очереди на этом погранпереходе стали печальной обыденностью.

По словам Валентина Аникьева, начальника управления туризма министерства международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края, МАПП на переходе Забайкальск (РФ) - Маньчжурия (КНР) - одно из самых проблемных мест на российско-китайском участке государственной границы.

Уровень обустройства пункта пропуска не позволяет справиться с возрастающим пассажиро- и грузопотоком. В результате периодически образуются очереди следующих через границу транспортных средств. Особенно длинны они с мая по сентябрь на пассажирском направлении и с октября по декабрь - на грузовом. А в один из январских дней 2019 года границу в обе стороны пересекло рекордное число граждан - 7,5 тысячи человек против обычных четырех-пяти тысяч. При этом пропускная способность - те же самые пять тысяч человек в сутки.

В своем нынешнем виде переход появился в конце прошлого столетия.

- В 1996-1999 годах я работал заместителем главы администрации региона, председателем комитета экономики, - вспоминает забайкальский экономист Евгений Касьянов. - Мне довелось готовить документы к федеральной целевой программе "Комплексное развитие приграничного поселка Забайкальск Читинской области". В начале января 1998 года она была принята. В этом документе предусматривались строительство МАПП, реконструкция и модернизация железнодорожного узла, реконструкция федеральной автотрассы, создание коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

Маленький поселок и целая ФЦП - казалось бы, нестандартное соотношение. На это обратили внимание и в минэкономики страны, не без юмора предложив читинским разработчикам "принести федеральную целевую программу и по отдельно взятому хутору".

- "60 процентов грузов между Россией и Китаем проходит через этот хутор!", - ответил я. И программа была принята, - вспоминает Касьянов. - Объем затрат на ее реализацию составлял 1516,7 миллиарда рублей в ценах на 1 января 1997 года, срок реализации - с 1998 по 2000 годы. Деньги выделялись из федерального и областного бюджетов, предусматривались и частные инвестиции, в том числе средства нашего южного соседа, Китая. На российской стороне в 1998 году был построен автомобильный переход, и по тем временам он был лучше китайского.

По словам экономиста, мэр приграничной Маньчжурии обратился тогда же к властям КНР с просьбой о выделении денег для развития этого китайского поселка.

- Он был еще менее развитым населенным пунктом, чем Забайкальск: несколько каменных домов, а остальное - саманные строения. Маньчжурия получила поддержку. Им оставляют 50 процентов НДС, и эти средства расходуются на строительство объектов. Населенный пункт начал стремительно развиваться, - говорит Евгений Касьянов.

ФЦП 1998 года, предусматривавшая комплексное развитие Забайкальска, так и не была реализована

Между тем, как отмечает эксперт, до конца федеральная целевая программа не была реализована. Полностью свою часть мероприятий выполнило лишь ОАО "РЖД". Возведен контейнерный терминал, отремонтирован вокзал, построены дома для сотрудников.

- По остальным пунктам программа заглохла, - говорит Евгений Касьянов. - ФЦП была сорвана, и произошло это чисто по субъективным причинам. Да, в 1998 году был дефолт, но дальше начался подъем экономики. А к программе никто не возвращался, хотя нужно было каждый год отстаивать федеральное финансирование.

Кроме того, по расчетам 1997 года, конечно же, предполагалось увеличение транспортного потока. Однако сейчас этот поток вырос не на проценты, а в несколько раз.

- Торговый оборот между РФ и КНР увеличивается ежегодно, - подтверждает Валентин Аникьев. - Движение товаров сегодня осуществляется в большей степени через железнодорожный пункт пропуска и в меньшей - через автомобильный. Кстати, появилась новая тенденция, которой не было в конце XX века: транзитом через Забайкальск следуют контейнерные поезда в Европу. А вот пропускная способность МАПП сегодня ограничена, ее явно не хватает, ведь прошло более 20 лет с момента ввода перехода в эксплуатацию.

Нельзя сказать, что с тех пор объекты в Забайкальском приграничье совсем не модернизировали. Например, в рамках ФЦП "Государственная граница Российской Федерации", действовавшей с 2003 года, началась реконструкция МАПП Забайкальск. Однако в 2012-м работы были прекращены из-за недостатка федерального финансирования. Но даже в результате того, что было сделано, увеличить пропускную способность пункта пропуска до запланированных показателей (две тысячи автомобилей, 9400 человек, 80 тысяч тонн грузов в смену) не удалось. Как оказалось, сам проект не предусматривал мероприятий, которые кардинально повлияли бы на скорость прохождения границы.

- При существующей схеме движения через пункт пропуска грузовые крупногабаритные транспортные средства вынуждены совершать два поворота под углом 90 градусов и преодолевать дополнительное расстояние вдоль линии границы по китайской части ПП для выезда на грузовое направление сопредельной стороны. Это сильно замедляет скорость прохождения границы транспортниками, - приводит пример Валентин Аникьев. - Еще одна проблема - невозможность использования бокса углубленного досмотра грузовых автомобилей.

Включение в нынешнем году автомобильного пункта пропуска Забайкальск в нацпроект "Международная кооперация и экспорт" дает надежду на перемены к лучшему. Из предусмотренного миллиарда федеральных рублей 34 миллиона должны выделить уже в нынешнем году, 350 миллионов - в следующем, и оставшиеся 616 миллионов рублей - в 2021-м.

Как считает Евгений Касьянов, ничто не мешает вернуться к программе комплексного развития Забайкальска. По его мнению, ее можно усовершенствовать и актуализировать. Правда, сделать это будет не так-то легко.

- К сожалению, за эти 20 с лишним лет в поселке появилось много странных структур и компаний. Земли выдавались под мифические проекты, и теперь свободных площадей в Забайкальске нет. Да, поселок и сейчас может развиваться, но ему необходимо наведение элементарного порядка. Необходимо не только реконструировать переход, но и прекратить манипуляции с землей, с беспорядочным движением товара через границу. Тогда Забайкальск действительно станет точкой роста.