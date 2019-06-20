Вертолеты ТОФ Ка-27 приземлились на палубу плавучего госпиталя

Поисково-спасательные и противолодочные вертолеты Тихоокеанского флота Ка-27 отработали взлеты и приземления на палубу госпитального судна "Иртыш". Тренировка проходила в заливе Петра Великого.

- Летчики морской авиации выполнили полеты с авианесущего корабля. Три вертолета Ка-27 осуществили порядка 15 взлетов и посадок на палубу судна на ходу и на стопе, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Таким образом военнослужащие отрабатывали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, ориентиров и точности приземления. Кроме того, воздушные судна дозаправились топливом на "Иртыше".

Одновременно экипажи двух вертолетов Ка-27ПЛ провели тренировку по поиску и слежению за подводной лодкой условного врага с помощью гидроакустических станций.

Подобные задачи летчики будут выполнять еще несколько дней. Им предстоит приземлиться на корабль в темное время суток и в сложных метеоусловиях.