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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гусиное перо против гаджета

Текст: Анна Шепелева
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(7890)
Старшеклассница Татьяна Горюнова (на фото в центре) уже четвертый год подрабатывает в историко-краеведческом музее поселка Дубовый Умет в Самарской области. Здесь каждый месяц могут обеспечить работой пять-шесть подростков.
Татьяна Горюнова Фото: Старшеклассница Татьяна Горюнова летом подрабатывает в историко-краеведческом музее. Татьяна Горюнова Фото: Старшеклассница Татьяна Горюнова летом подрабатывает в историко-краеведческом музее.
Татьяна Горюнова Фото: Старшеклассница Татьяна Горюнова летом подрабатывает в историко-краеведческом музее.

- Сама когда-то школьницей подрабатывала в колхозе и на почте, - рассказала корреспонденту "Российской газеты" директор музея Елена Гундорина. - Поэтому и возникла такая идея - трудоустроить ребят.

В поселке зарплату на каникулы подросткам могут предложить только в администрации и здесь в музее. К тому же впервые официальные вакансии помощников экскурсоводов появились не на пустом месте, а как продолжение краеведческого кружка. Более того, некоторые ребята регулярно из года в год зарабатывают свои карманные деньги именно в музее. Приходят не только за лишней копеечкой, но и ради интереса к профессии. Так, одиннадцатиклассница Татьяна мечтает поступить в педагогический вуз. Ей уже не первый год доверяют вести экскурсии, организовывать на краеведческой площадке квесты и праздники с детьми.

Фото: Борис Кавашкин/РИА Новости
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- Конечно, большие очереди к нам за работой не выстраиваются, но желающие есть. Ребенок, быть может, знает меньше и расскажет не так полно, как действующий сотрудник музея, но зато дети тянутся к такому старшему школьнику. После экскурсий, которые проводят сами подростки, слово у детей лучше "приживается". Это даже на посещаемости сказывается. Смотришь потом, а после совместных обязательных мероприятий, когда в музей приводят класс, многие дети сами возвращаются самостоятельно к нам. Так что польза от таких сотрудников музею двойная получается, - считает Елена Гундорина.

Помимо экскурсий ребята покрепче на подработке выполняют и серьезные мужские работы. К примеру, рядом с музеем стоит посеревший от времени заброшенный деревянный дом с шестью окнами и резными наличниками. Здесь сотрудники мечтают открыть филиал - дом первого крестьянина Дубового Умета (усадьба конца XIX - начала XX веков). Сейчас здание оформляется в собственность района. Мальчишки-старшеклассники на каникулах корчуют на крестьянском подворье пни, вырезают сухостой, косят сорняки. Да и сам действующий музей за лето нужно обновить, подлатать, подкрасить. Ребята и в этих работах первые помощники.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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- Кроме того, они выручают и в подготовке экспозиций, а уж квесты они придумывают точно лучше взрослых. Доверяем ребятам и первичную обработку под руководством хранителя новых экспонатов. Разыскиваемые вещи в сараях и заброшенных домах ведь сначала нужно элементарно отмыть! - поясняет директор.

Подростки в музей за зарплатой (не ниже МРОТ за ставку) приходят не только потому, что нужен новый телефон, а кому-то и наряд к 1 сентября. Ребятам интересно получить сам навык работы. Бывают у школяров и "командировки". Девочки работали на выезде - на поляне центра исторического моделирования "Древний мир" в соседнем районе. На фестивале реконструкторов "Путешествие в прошлое" школьницы проводили мастер-класс по письменности. Каждый желающий мог научиться пользоваться сначала самым древним прибором - писалом, гусиным, а потом и металлическим пером и чернилами. И все это под увлекательную лекцию.

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