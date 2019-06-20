В Башкирии школьник проткнул живот, перелезая через забор

В Кумертау 10-летний мальчик попал в больницу после того, как попытался перелезть через железный забор.

Как рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС, произошел инцидент вечером 19 июня. Ребенок перелазил через забор и проткнул железным штырем себе живот.

Когда на место приехали спасатели, мальчик был в сознании. Прохожие держали ребенка, пока специалисты специальным инструментом перекусывали штырь забора.

Не извлекая его, ребенка передали бригаде скорой помощи. Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.