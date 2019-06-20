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20.06.2019 16:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области сошли с путей шесть вагонов грузового поезда

Текст: Яна Шамаева

В Нижегородской области сошли с путей шесть вагонов грузового поезда. Происшествие случилось на 496 километре перегона Тарталей - Каменище, сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Фото: iStock
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Известно, что в вагонах был уголь. Пострадавших в результате аварии нет.

Сейчас выясняется сумма ущерба. Движение поездов временно приостановили. На месте работают восстановительные поезда станций Арзамас, Канаш и Муром.

- Железнодорожники прилагают максимальные усилия для ликвидации последствий схода в кратчайшие сроки. Для координации работ по ликвидации последствий схода в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб, - сообщается на сайте Горьковской железной дороги.

По факту происшествия следователями проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося. На место выехала группа следователей и криминалистов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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