В Нижегородской области сошли с путей шесть вагонов грузового поезда. Происшествие случилось на 496 километре перегона Тарталей - Каменище, сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Известно, что в вагонах был уголь. Пострадавших в результате аварии нет.

Сейчас выясняется сумма ущерба. Движение поездов временно приостановили. На месте работают восстановительные поезда станций Арзамас, Канаш и Муром.

- Железнодорожники прилагают максимальные усилия для ликвидации последствий схода в кратчайшие сроки. Для координации работ по ликвидации последствий схода в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб, - сообщается на сайте Горьковской железной дороги.

По факту происшествия следователями проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося. На место выехала группа следователей и криминалистов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.