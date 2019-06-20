В Саратове женщину затянуло в станок в стекольном цеху

В Саратове серьезно травмирована работница стекольного цеха.

Как сообщает областная служба спасения, на предприятии в Заводском районе Саратова произошел несчастный случай. По предварительным данным, в стекольном цехе одежда одной из работниц случайно попала в механизм работающего станка. В результате женщина получила травмы. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы спасения освободили женщину из механизма и госпитализировали в городскую больницу.

По данным медиков, состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.