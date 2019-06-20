В редакцию "РГ" обратились отчаявшиеся жители многоквартирного дома из села Батырево. Несколько лет они живут без отопления и воды. Мы решили разобраться в ситуации и выяснить, почему для местных властей не указ ни прокуратура, ни суды.

Когда в Чувашии началась газификация, в населенных пунктах дома стали переводить на индивидуальное отопление. В Батыреве в администрации сельского поселения вопрос решили просто - обрезали трубы тепло- и водоснабжения и снесли водонапорную башню. Людям сказали: хотите отопление, устанавливайте газовые котлы сами. У кого были деньги, провели в квартиру газ и воду. А это почти 300 тысяч рублей. У кого денег нет, так и живут: обогреваются электрорадиаторами, воду берут в колодце, а моются у родственников.

- Два года я писала в местную администрацию, республиканские Госжилинспекцию и минстрой, прокуратуру Батыревского района, - рассказывает Светлана Лялина, жительница дома. - Обращения с просьбами подключить квартиры к отоплению и водоснабжению доходили до Генпрокуратуры и администрации президента. А наши чиновники ссылались на отсутствие техусловий, которые сами же и выдают.

В конце концов прокуратура Батыревского района вышла в суд с иском к администрации поселения. В мае 2018 года райсуд вынес решение и обязал чиновников провести работы по подключению квартир NN 7, 11, 13, 14, 15 и 18 к внешней системе газопровода, системе центрального водоснабжения и установить в квартирах индивидуальное водоснабжение. Но не тут-то было.

Чиновники написали частную жалобу с просьбой отсрочить исполнение решения суда до... 2023 года. Основания - в бюджете не заложены средства, и они не могут "прыгнуть выше головы" местных депутатов, что может быть расценено как самоуправство...

Дом, находящийся в муниципальной собственности, без согласия жильцов отключить от магистральных коммуникаций нельзя по закону. Чиновники утверждают, что согласие было, в суд представили акт осмотра квартиры N 15. По нему она переоборудована и отапливается индивидуальным газовым оборудованием. По факту - нет. Так же утверждают, что в 2013 году в доме проводились работы по переводу на индивидуальное отопление. Есть подрядчики, сметы и акты выполненных работ. Жители в один голос утверждают, что никаких работ они не видели и согласия их не спрашивали.

Глава Батыревского сельского поселения Николай Ялуков заявил, что власти не отказываются исполнять решения судов. "В ближайшее время мы изыщем средства", - заверил нас Ялуков и пообещал, что до конца года вопрос будет решен.