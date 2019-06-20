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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Приангарья отчитался о работе правительства в 2018 году

Текст: Ольга Ануфриева
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отчитался перед Законодательным собранием о результатах работы регионального правительства в 2018 году.
Глава региона рассказал об инвестициях и налогах, новых рабочих местах и оплате труда Фото: пресс-служба правительства Иркутской области Глава региона рассказал об инвестициях и налогах, новых рабочих местах и оплате труда Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
Глава региона рассказал об инвестициях и налогах, новых рабочих местах и оплате труда Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Приангарья подробно рассказал об экономических показателях развития области: состоянии основных отраслей, инвестициях, налогах, которые предприятия региона перечислили в областной и федеральные бюджеты, рабочих местах и оплате труда.

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Уже третий год в Иркутской области растут суммы инвестиций в бизнес-проекты - причем не только в добывающие отрасли, но и в переработку, и в высокотехнологичные производства. Самыми крупными из них стали газоперерабатывающие проекты Иркутской нефтяной компании, освоение Ковыкты и начало строительства в регионе газопровода "Сила Сибири". Среди инвесторов в 2018 году также лидировали группа "Илим" (запуск картонного производства и модернизация деревопереработки), Иркутский авиационный завод (проект МС-21), компания "МедТехСервис" (завод тест-полосок и глюкометров). Появились производства современных дорожных материалов, топливных гранул (пеллет). В общей сложности за прошлый год бизнес инвестировал в свое развитие 316 миллиардов рублей. Это второй результат по СФО - после Красноярского края. Было создано более 1200 новых рабочих мест, и еще около 2000 появятся в ближайшие годы, по мере развития проектов.

Губернатор напомнил, что для предприятий в области действует целая система мер поддержки - налоговые преференции, субсидии, консультационная, правовая, организационная помощь.

Наряду с проектами крупных корпораций Иркутская область сумела поддержать и сохранить предприятия малого и среднего бизнеса. За минувший год в Приангарье число малых предпринимателей не сократилось, а даже немного приросло. В этой сфере на сегодня трудятся более 280 тысяч человек.

Сергей Левченко напомнил, что особое внимание правительство области уделяет экономике моногородов. Благодаря тому, что в прошлом году в Саянске и Черемхово были созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) вдобавок к уже существующей в Усолье-Сибирском, удалось привлечь 6,9 миллиардов рублей инвестиций и создать 2,5 тысячи постоянных и временных рабочих мест.

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При поддержке правительства области хорошие результаты показало сельское хозяйство - в общей сложности, аграрии и животноводы произвели продукции на 63 миллиарда рублей, ввели в оборот дополнительно около 20 тысяч гектаров земли (сейчас обрабатывается более 700 тысяч гектаров). По урожаю зерновых Иркутская область несмотря на то, что находится в зоне рискованного земледелия, заняла третье место в Сибирском федеральном округе, а масличных культур вырастила больше всех в СФО.

Благодаря развитию основных направлений экономики, Иркутская область вновь увеличила как собственные доходы - региональный бюджет в 2018 году достиг рекордных 13 миллиардов рублей, так и отчисления в федеральный центр.

Прямая речь

Антон Красноштанов, депутат Законодательного собрания Иркутской области:

- Губернатор отчитался о введенных 989 тысячах квадратных метров жилья. Та цель в 1 миллион "квадратов", что была поставлена ранее, надеюсь, скоро будет достигнута - в 2019-2020 годах мы дадим этот результат. Конечно, радует, что в 2018 году начато строительство крутого ледового дворца. Таких грандиозных строек не было достаточно давно. Надеюсь, что Чемпионат мира 2020 года пройдет на высшем уровне в стенах нового ледового дворца.

Хочется, чтобы росло количество социальных объектов. Но чтобы обеспечить эти стройки, нужно строить заводы - у нас ограниченный ресурс строительных материалов. В области всего один кирпичный завод. Этого недостаточно. То есть, нам есть, над чем работать.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"

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