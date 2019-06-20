Алтайский край, республики Алтай и Тува вошли в десятку наиболее проблемных регионов России. Теперь их развитием займутся персональные кураторы: края - Максим Топилин, возглавляющий Министерство труда и экономического развития РФ, республик - министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В регионах, отобранных минэкономразвития РФ, - самые низкие доходы населения, самая высокая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, высокая безработица и низкий показатель инвестиций в основной капитал. Во всех отобранных субъектах федерации среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 рубля в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.

То, что два Алтая нуждаются в антикризисном управлении, активной помощи и контроле из федерального центра, было понятно давно. Край, например, по многим показателям социально-экономического развития находился в безнадежных аутсайдерах. Уровень заработной платы - один из самых низких в России. За чертой бедности проживает 17,5 процента населения - 408 тысяч человек имеют доходы на уровне 9,7 тысячи рублей. По данным Росстата, в прошлом году представители 56,7 процента домохозяйств Алтайского края признали, что им хватает денег только на еду и одежду. Для них покупка товаров длительного пользования вроде бытовой техники - значительная трудность. В сельской местности, где проживает чуть меньше половины населения края, ухудшилось качество оказания медицинской помощи. Неслучайно из региона продолжается серьезный отток населения, в основном молодежи - в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, на Дальний Восток. Еще более плачевна социально-экономическая ситуация в Республике Алтай.

Интересно, что поначалу список отстающих состоял из восьми регионов, и республика в нем была, а вот край отсутствовал. Однако краевые власти смогли убедить руководство страны включить регион в список остро нуждающихся в дополнительной федеральной поддержке. Последнее десятилетие край исповедовал принцип "Живем по средствам", средств этих катастрофически не хватало, но предыдущее правительство региона упорно вело финансовую политику, направленную на отсутствие внешнего долга. Долгов не было, зато и экономика развивалась черепашьими темпами, а уровень жизни населения не выдерживал критики.

Новому главе региона Виктору Томенко некоторые эксперты советовали выстраивать внутреннюю политику с чистого листа и критически подойти к оценке всех социально-экономических показателей, чтобы получить объективную картину происходящего в крае. Основания для таких советов были серьезные: немало проектов, ранее широко разрекламированных, на деле оказались в минусе - например, ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" или производство местного виноградного вина в промышленных масштабах. Новое правительство "обнулять" ничего не стало, однако Виктор Томенко произнес фразу, ставшую крылатой: "Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя". И краевые власти честно признали незавидное положение региона.

Сейчас кураторы в российском правительстве должны ознакомиться с ситуацией в подшефных им Алтаях, провести анализ и разработать конкретные программы развития. Успех реализации этих программ во многом зависит от того, насколько точной будет предоставленная регионами информация. Скрывать что-то больше нет смысла.

Прямая речь

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Сегодня Алтайский край показывает низкие результаты социально-экономического развития. Мы говорили о необходимости федеральной поддержки. Обычные меры - дотации, участие в государственных программах, нацпроектах и так далее - не спасают ситуацию. Не выводят на нужный, ускоренный темп развития. Поэтому мы добились включения Алтайского края в список проблемных регионов. Это положительный результат. Итогом должна стать программа. А конечным результатом нашей работы - как реальное улучшение отдельных показателей и параметров, так и ощущение того, что в Алтайском крае жить стало лучше.