Один из самых верных способов найти в городе работу подросткам 15-17 лет - стать "промоутером" - то есть раздавать рекламные листовки, флаеры и прочую макулатуру. В среднем зарплата в Красноярске - 120 рублей в час, есть выше, есть ниже.

Выше - работать на солидное агентство в ходе рекламной кампании известного бренда. Тут оплата может быть выше, выдадут форму и так далее. Но и требования к соискателям высокие - как правило, для "раскрутки" какой-нибудь новой газировки, крема от загара или даже кошачьего корма требуются девочки с хорошей дикцией, приятной и видной наружности и без внешних недостатков. К последним относятся, например, татуировки на открытых участках тела. Тем не менее при отборе кандидатов на подобные мероприятия обычно бывает неслабый конкурс.

Менее хлопотно рекламировать что-нибудь незатейливое. Например, ближайшую шиномонтажку или ломбард. Оплата - до 100 рублей в час, берут всех - нужна лишь рекомендация от более опытного промоутера в том, что ты - человек ответственный.

Можно заняться раздачей рекламных листовок и флаеров на улицах. "Мне понравилось. Оплата почасовая. Постоял, пока есть свободное время, сразу получил деньги и пошел по своим делам. Сумма, в общем, получается нормальная - 200-250 рублей за час", - рассказывает Егор (13 лет). Правда, чтобы заработать деньги, придется реально вкалывать: общаться с большим количеством прохожих, суметь подвигнуть человека взять листовку, все время на ногах - не важно, жара или дождь. А просто взять и выкинуть листовки в урну и прийти за деньгами - не выйдет. Работодатель обязательно проверит район.

Летом, когда открываются веранды кафе, возрастает количество объявлений с предложением поработать официантом в заведениях общественного питания Красноярска: убирать посуду со столов после посетителей, поддерживать чистоту в зале. Одна из крупных местных сетей столовых, помимо зарплаты от 14,5 тысячи рублей, за такую работу обещают бесплатный обед и "красивую фирменную одежду". Правда, сначала нужно озаботиться оформлением санитарной книжки. Без нее не примут даже в уличную "забегаловку".