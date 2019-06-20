В прошлом году на продаже племенных животных в Казахстан алтайские животноводы заработали 150 миллионов рублей, а всего на реализации элитного скота - около 450 миллионов. В этом году план продаж в племхозяйствах мясного направления уже выполнен.

Само по себе животноводство - отрасль пока проблемная не только для Алтайского края, но и для всей страны. Однако племхозяйства, особенно передовые, стоят особняком и чувствуют себя достаточно уверенно. А на Алтае есть все необходимые условия для развития этой отрасли - хорошие корма, пастбища, экология, квалифицированный персонал, сохранивший лучшие традиции советских племсовхозов.

- Алтайские племхозяйства продают выращенный скот в 31 регион РФ, от Сахалина до Калининграда, - сообщил корреспонденту "РГ" директор краевого центра сельхозконсультирования Сергей Князев. - Местных племенных животных охотно приобретают животноводы Казахстана, Азербайджана и Монголии, которая является крупнейшим производителем скота мясного направления. По данным регионального минсельхоза, недавно поступила заявка из Северной Кореи на покупку полутора сотен племенных овец эдильбаевской породы. При этом корейцы готовы провести карантин животных на российских условиях. Идут переговоры с Узбекистаном и Кыргызстаном. В Киргизию мы раньше продавали лошадей, а теперь появился спрос на коров симментальской породы. Почему выгодно продавать скот в страны ближнего зарубежья? Продажи не облагаются НДС - двадцать процентов оплачивает покупатель.

Разумеется, спрос на племенных животных растет и внутри края. Племхозяйства в этом году получили от местных фермеров заявки на 800 голов коров молочных пород и 280 - мясных. Невостребованного скота, по словам Сергея Князева, не осталось.

Справка РГ

На проходящем в Алтайском крае "Дне сибирского поля", где традиционно демонстрируют образцы сельскохозяйственной техники, также представлены последние достижения животноводства. В этом году акцент сделан на выставке коров молочного направления. Для участия в форуме приехали делегации минсельхоза РФ (во главе с первым замминистра Джамбулатом Хатуовым), стран ближнего зарубежья, а также Германии, Италии, Южной Кореи.