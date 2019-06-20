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20.06.2019 22:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Убрали урожай - купили мотоцикл

Текст: Татьяна Кузнецова
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(7890)
В алтайском крае подростки во время летних каникул не только благоустраивают пришкольные участки и делают ремонт в классах, но и наравне со взрослыми трудятся в поле. Около десяти тысяч школьников участвуют в акции "Пятая трудовая четверть".
Близнецы Виктор и Сергей Запрягаевы в 15 лет стали помощниками комбайнеров. Фото: Центр занятости зонального района алтайского края Близнецы Виктор и Сергей Запрягаевы в 15 лет стали помощниками комбайнеров. Фото: Центр занятости зонального района алтайского края
Близнецы Виктор и Сергей Запрягаевы в 15 лет стали помощниками комбайнеров. Фото: Центр занятости зонального района алтайского края

Близнецы Виктор и Сергей Запрягаевы из поселка Октябрьский Зонального района в 15 лет стали помощниками комбайнеров. В прошлом году в уборочную страду они помогали убирать хлеб на полях местного хозяйства.

- Я работал на "Джон Дире", а брату достался комбайн "Палессе", - рассказывает о своем первом трудовом опыте Виктор Запрягаев. - Конечно, мы работали не самостоятельно, а помогали взрослым комбайнерам, которые стали нашими наставниками.

Фото: iStock
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В этом году братья заканчивают девятый класс, и сейчас у них горячая пора - сдача экзаменов. Но в августе Запрягаевы планируют снова поработать в хозяйстве и вместе с механизаторами-наставниками выйти в поле на зерноуборочных машинах.

Каждый год летом на сельхозпредприятии в Октябрьском трудятся 20-30 подростков. Не только помощниками комбайнеров, но и на прополке овощей. Большинство временных работников - учащиеся Октябрьской средней школы, но есть и школьники из соседних сел.

По словам директора центра занятости населения Зонального района Сергея Никитина, устроиться на работу на это агропредприятие может далеко не каждый подросток. Здесь строгий отбор по результатам медосмотра, успеваемости, а главное - желанию получить первые профессиональные навыки, востребованные на селе. Предпочтение отдается также детям из малообеспеченных семей, есть возможность накопить на рюкзак к школе и помочь родителям.

- На уборке урожая за август и десять дней сентября ребята могут заработать 30-40 тысяч рублей, плюс дополнительную материальную помощь им выплачивает служба занятости, - рассказывает директор предприятия Алексей Бабаков. - На всех мальчишек, желающих поработать, комбайнов у нас не хватает, поэтому мы отбираем самых достойных - у кого больше успехов в учебе, спорте. Остальные трудятся вместе с девочками на благоустройстве и прополке, здесь заработки на порядок меньше.

Фото: iStock
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Многие из тех, кто вот так летом трудился на сельхозпредприятии, потом учатся в вузах и техникумах и возвращаются сюда уже подготовленными специалистами. Так начинал и один из лучших механизаторов в Октябрьском Максим Крузе. Он на каникулах так же, как братья Запрягаевы, работал помощником комбайнера. А сегодня сам является наставником для нынешнего поколения октябрьских школьников.

Кстати, близнецы Запрягаевы тоже уже определились с профессией. После окончания одиннадцатого класса Виктор планирует поступать в аграрный университет - хочет стать агрономом, Сергей выбрал технический вуз, будет учиться на инженера-механика. А пока ребята сдают экзамены и строят планы не лето. "В прошлом году мы на заработанные деньги купили мотоцикл, а в этом хотим приобрести ноутбук для мамы", - рассказали корреспонденту "РГ" подростки.

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