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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поднять горячий пласт

В Киселевске переселят жильцов, страдающих от подземного пожара
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Экономика Сибири № 131(7889)
Около семидесяти частных домов в кузбасском моногороде Киселевске, жители которых страдают от подземного пожара, решено расселить. Списки потенциальных переселенцев уже составляют.
Фото: iStock
Глава Кузбасса ответил на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Подворные обходы на улицах Раздольной, Малинной, Разрезовской, Парниковой и в переулке Малинном специальная рабочая группа сотрудников службы социальной защиты начала еще на прошлой неделе, после того как местные жители выложили в Сеть видео-обращение. Они рассказали о сложной экологической обстановке (в начале июня этого года здесь были зафиксированы сильное задымление и нагревание поверхности земли). В ответ областное руководство напомнило, что для решения проблем города, в том числе экологических, предусмотрен ряд мер, согласованных на федеральном уровне.

- Главная проблема Киселевска, как, впрочем, и других шахтерских городов Кемеровской области, - близость действующих угольных предприятий к жилым домам и наличие территорий, подработанных старыми шахтами, - уточнила пресс-секретарь главы Киселевского городского округа Анастасия Тимофеева. - Надо сказать, что перечисленные улицы были обследованы учеными еще в 2014 году, и, по их заключению, "подработанных" домов здесь нет, а есть только ветхие и аварийные. Но теперь обследование решено повторить, обратившись в другую научную организацию. Что же касается задымления, то представители ВостНИИ провели анализ с помощью специальных датчиков и сделали вывод - все дело в несанкционированной свалке. Она горит, выделяя свалочный газ.

Ликвидировать очаг помогли специалисты одной из угольных компаний. Место возгорания очистили и засыпали толстым слоем глины. Но после этого земля нагреваться не перестала. И когда прибывший на днях в Киселевск губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с горожанами предложил копнуть глубже, из-под снятого слоя грунта повалил густой едкий дым.

- Нужно разобраться, что горит и почему, - заявил глава области. - Для этого мы собираем группу, куда, кроме специалистов, включим горожан. С их помощью все опасные точки будут нанесены на карту, потом под общественным контролем начнем бурение скважин. Если по результатам исследований факт подземного пожара подтвердится, составим план его ликвидации и предотвращения возгораний. Он должен быть выполнен как можно быстрее, независимо от сроков расселения домов. А жить здесь, конечно же, нельзя.

Тем временем

Подворные обходы в городе продолжаются. Специалисты выясняют, правильно ли оформлены документы на дома, которые по закону можно включить в ту или иную бюджетную программу. По словам Анастасии Тимофеевой, немалая часть домов - двухквартирные. При этом переезжать в другое место (куда именно - еще предстоит решить) выразили желание не все жильцы.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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