Формируемый комплекс объединит в единую цепочку сбор плодов и овощей, консервные и упаковочные производства, сбытовые центры и собственную торговую сеть. По словам зампреда регионального правительства - главы минсельхоза Леонида Шорохова, одна из ключевых задач - наращивание объемов агроэкспорта.

Реализовывать проект предполагается в несколько этапов. На первом - построить сеть заготовительных пунктов, организующих сбор ягод, грибов, кедровых орехов. Здесь же со временем станут аккумулироваться излишки плодоовощной продукции, выращиваемой в личных подсобных хозяйствах.

Заготконторы создадут в селах Идринское, Курагино, Каратузское, Ермаковское и поселке Субботино. "Это будут современные предприятия по хранению и первичной обработке продукции. Оснащенные современным оборудованием, располагающие помещениями для розничной торговли, учитывающие специфику территории", - подчеркнул министр.

На эти цели, с учетом субсидирования процентной ставки на пополнение оборотных средств, правительство края выделяет 150 миллионов рублей, которые, по оценкам регионального минсельхоза, вернутся в казну в течение пяти-шести лет.

Следующие, более затратные этапы планируется реализовывать уже на условиях государственно-частного партнерства. При активном участии бизнеса, например, в Минусинске построят производственную базу по переработке и упаковке дикоросов и сельхозпродукции.

Самая сложная и капиталоемкая часть проекта - возведение в Красноярске масштабного предприятия высокого передела. Одним из направлений его работы станет выпуск продукции на основе выжимки из корней и плодов растений. При этом и здесь акцент собираются сделать на товарах, востребованных экспортными рынками.

Кроме того, предусмотрено создание собственных торговых точек. "Конкурировать с крупными торговыми сетями, понятно, не сможем. Но наши магазины станут маркером по ценам и оформят единый региональный стандарт, который можно будет применять к выпускаемым в крае продуктам", - пояснил Леонид Шорохов.

Совокупная стоимость перерабатывающего комплекса не уточняется. Детальные параметры второго и третьего этапов будут зависеть "от того, насколько эффективным окажется вложение средств в систему заготовительных пунктов". "Речь ведь идет о создании высокотехнологичных производств. Потребуются закупки сложного, порой уникального импортного оборудования. Как пойдет дело - станет понятно уже в процессе реализации проекта", - заметил руководитель ведомства.

Специалисты убеждены: местным компаниям в одиночку обеспечить закрепление региональной сельхозпродукции на зарубежных, прежде всего азиатских рынках невозможно. На это способен только такой мега-комплекс.

Предполагается, что сначала его продукция пойдет в соседние Туву и Хакасию. Затем - в Монголию и дальше на юго-восток. К 2024-му правительство края рассчитывает нарастить объемы агроэкспорта в 2,5 раза - на сумму до 49 миллионов долларов ежегодно.

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Строительство первых заготовительных пунктов планируется начать до конца нынешнего года. Крупным источником сырья должны стать личные подсобные хозяйства. Для этого краевой минсельхоз намерен реформировать закупочную политику. У поставщиков будут принимать только унифицированную плодоовощную продукцию - определенных сортов, видов и размеров. В связи с этим на базе сельхозпредприятий планируется организовать специальные станции по выращиванию одобренных к закупкам семян, саженцев и посадочного материала.