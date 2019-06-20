В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.

По версии следствия, в декабре 2017 года подсудимые решили убить девушку, чтобы не выплачивать кредит, который она взяла по просьбе одного из молодых людей. Заем в размере 267 тысяч рублей был оформлен в июле 2017 года. Деньги девушка передала однокурснику. Последний разработал преступный план и, используя личный авторитет, склонил других курсантов к совершению убийства, распределив роли.

- Под надуманным предлогом они вызвали потерпевшую из дома, используя дубликат ключа, проникли в ее квартиру, где стали ждать возвращения хозяйки, - рассказала старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Когда девушка ночью 28 декабря вернулась домой, ей нанесли не менее семи ударов по голове деревянной битой. Потом жертву, получившую переломы костей черепа, пытались задушить, накинув ей на шею поясной форменный ремень. После этого, полагая, что девушка скончалась, злоумышленники покинули квартиру, закрыв ее на ключ.

Однако потерпевшая выжила. Утром в институте забеспокоились из-за ее отсутствия, стали разыскивать и в итоге доставили в больницу. К счастью, врачам удалось девушку спасти.

Все трое подсудимых вины не признали, при этом организатор убийства категорически отрицал свою причастность к нему. Именно он изъявил желание, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Прокурор предоставил суду доказательства. И вчера присяжные вынесли вердикт, признав всех троих виновными в покушении на групповое убийство по предварительному сговору, из корыстных побуждений.

В следующем судебном заседании сторона обвинения предложит суду свое мнение по квалификации действий виновных и мере их наказания.