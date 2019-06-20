Новости

Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии" 18:45
Путин снова призвал Киев к диалогу с Донбассом 18:42
Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг слухи о переносе турнира из Катара 18:38
Саша Белый и Антон Городецкий могут стать героями детского фильма 18:37
Загитова и Медведева поделили Гран-при 18:36
Арестован экс-глава отделения полиции МО по борьбе с оборотом наркотиков 18:24
В Пензе после жалобы бизнесмена оценят законность деятельности ревизоров 18:15
Дагестанский самолет МАИ-411 может использоваться для аэротакси 18:10
Сына экс-генерала ФСБ получил 10 лет колонии за наркотики 18:10
Расшифрован трактат о технике, дающей сверхъестественные способности 18:08
В Испании найден древний саркофаг, который боятся вскрыть 18:05
В Новгороде начинающие экскурсоводы бесплатно расскажут о древностях 18:04
В МИД РФ ответили на британский "доклад о правах человека" 18:00
Путин рассказал об ожиданиях от визита в Японию 18:00
Александра Яковлева в последний раз вышла на сцену 17:55
Российская делегация обсудила с Асадом ситуацию в районе Идлиба 17:48
В Каталонии родители пожаловались в полицию на нападение учительницы на их дочь 17:45
Женский гандбольный клуб ЦСКА создан в Москве 17:41
Администрация Панамского канала введет ограничение на тоннаж судов 17:36
Эксперт: Китай может стать посредником в переговорах США и КНДР 17:28
В Оренбуржье после обращения жителей на "Прямую линию" проверят все школы 17:22
Совет ЕС продлил "крымский" пакет санкций 17:21
С Химкинского моста в водохранилище спрыгнул мужчина 17:15
Зеленский отменил более 60 указов прежних времен 17:15
Путин назвал трагедией отказ Зеленского от диалога с Донбассом 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
Как изменят формат сдачи ЕГЭ
20.06.2019 18:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Примерили "Рубины"

В Сибири представили "ювелирную" классику
Текст: Наталья Решетникова
В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) под занавес сезона прошли премьерные спектакли - три одноактных балета, в числе которых вторая часть "Драгоценностей" Джорджа Баланчина "Рубины", его же "Тема с вариациями" и "Класс-концерт", созданный советским хореографом Асафом Мессерером и реконструированный его племянником - балетмейстером-постановщиком Михаилом Мессерером.
"Рубины" впервые показали в Новосибирском театре оперы и балета. Фото: Пресс-служба НОВАТ "Рубины" впервые показали в Новосибирском театре оперы и балета. Фото: Пресс-служба НОВАТ
"Рубины" впервые показали в Новосибирском театре оперы и балета. Фото: Пресс-служба НОВАТ

Известные во всем мире постановки объединяет приблизительно один период создания - 40-60-е годы прошлого столетия. Несмотря на солидный возраст, они впервые оказались на новосибирской сцене, и пришедшее в город лето не сказалось на заполняемости зала: все три дня были аншлаги. Это неудивительно: в спектаклях задействованы ведущие артисты новосибирской труппы, а в спектакле 14 июня, которым закрылся балетный сезон, - звезды Большого театра и петербургского Михайловского театра - Иван Васильев, Артем Овчаренко, Виктор Лебедев, Анастасия Соболева.

- Спектакль, поставленный моим дядей Асафом Мессерером в Большом театре, стал нашим ответом датским "Этюдам". Зритель окунается в балетное закулисье, видит то, что ежедневно приходится делать танцовщикам у балетного станка - от базовых элементов до труднейших виртуозных движений. На удивление, "балетная кухня" пришлась по вкусу зрителям. Спектакль и сегодня имеет ошеломляющий успех, - рассказал Михаил Мессерер.

К сожалению, записей первоначальной постановки не сохранилось, и Михаилу Мессереру, который в свое время сам танцевал в спектакле, пришлось восстанавливать балет по памяти. Первые восстановленные спектакли прошли в лондонском Ковент-Гарден и миланской Ла Скала.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
В Ростове-на-Дону спектакли пройдут на рынке, раскопках и в аэропорту

Вывести на сцену постановки Джорджа Баланчина - большой успех для театра. Если "Драгоценности" давно стали визитной карточкой Мариинского театра, то НОВАТ пока только примерил "Рубины", поставленные на музыку "Каприччио" Игоря Стравинского. "Рубины" - олицетворение джаза, Бродвея с его бешеной энергией и свободой.

Балет "Тема с вариациями" на музыку Оркестровой сюиты № 3 Петра Чайковского, напротив, академичен. Обе постановки относят к так называемым бессюжетным балетам. А в таких сложно все, поэтому нужны безупречная техника исполнения, слух, чувство ритма. В фонде за этим строго следят и считают важным передать хореографию "из рук в руки".

В Новосибирск для этого приехали педагоги Диана Уайт и Нилас Мартинс, который познакомился с театром еще в 2010 году - вместе с тогдашним худруком Игорем Зеленским ставил здесь джазовый балет Баланчина "Не все ли равно?".

- Работая с артистами балета, я позволяю им больше свободы, чтобы они интерпретировали и танцевали хореографию со своим оттенком, со своей изюминкой, - говорит Нилас Мартинс.

- Сегодня в балетном мире нет труппы, которая бы не хотела заполучить хотя бы один балет Баланчина. Но у фонда свой поход. Есть наименования спектаклей, которые предлагаются театрам, что называется, на пробу, а тем, кто попробовал и смог, - более серьезные вещи, - поделилась Диана Уайт.

Культура Театр Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, за что ему стыдно до сих пор
Госдума проанализирует поручения президента РФ по итогам "Прямой линии"
СМИ: КСУ признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов