В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) под занавес сезона прошли премьерные спектакли - три одноактных балета, в числе которых вторая часть "Драгоценностей" Джорджа Баланчина "Рубины", его же "Тема с вариациями" и "Класс-концерт", созданный советским хореографом Асафом Мессерером и реконструированный его племянником - балетмейстером-постановщиком Михаилом Мессерером.

Известные во всем мире постановки объединяет приблизительно один период создания - 40-60-е годы прошлого столетия. Несмотря на солидный возраст, они впервые оказались на новосибирской сцене, и пришедшее в город лето не сказалось на заполняемости зала: все три дня были аншлаги. Это неудивительно: в спектаклях задействованы ведущие артисты новосибирской труппы, а в спектакле 14 июня, которым закрылся балетный сезон, - звезды Большого театра и петербургского Михайловского театра - Иван Васильев, Артем Овчаренко, Виктор Лебедев, Анастасия Соболева.

- Спектакль, поставленный моим дядей Асафом Мессерером в Большом театре, стал нашим ответом датским "Этюдам". Зритель окунается в балетное закулисье, видит то, что ежедневно приходится делать танцовщикам у балетного станка - от базовых элементов до труднейших виртуозных движений. На удивление, "балетная кухня" пришлась по вкусу зрителям. Спектакль и сегодня имеет ошеломляющий успех, - рассказал Михаил Мессерер.

К сожалению, записей первоначальной постановки не сохранилось, и Михаилу Мессереру, который в свое время сам танцевал в спектакле, пришлось восстанавливать балет по памяти. Первые восстановленные спектакли прошли в лондонском Ковент-Гарден и миланской Ла Скала.

Вывести на сцену постановки Джорджа Баланчина - большой успех для театра. Если "Драгоценности" давно стали визитной карточкой Мариинского театра, то НОВАТ пока только примерил "Рубины", поставленные на музыку "Каприччио" Игоря Стравинского. "Рубины" - олицетворение джаза, Бродвея с его бешеной энергией и свободой.

Балет "Тема с вариациями" на музыку Оркестровой сюиты № 3 Петра Чайковского, напротив, академичен. Обе постановки относят к так называемым бессюжетным балетам. А в таких сложно все, поэтому нужны безупречная техника исполнения, слух, чувство ритма. В фонде за этим строго следят и считают важным передать хореографию "из рук в руки".

В Новосибирск для этого приехали педагоги Диана Уайт и Нилас Мартинс, который познакомился с театром еще в 2010 году - вместе с тогдашним худруком Игорем Зеленским ставил здесь джазовый балет Баланчина "Не все ли равно?".

- Работая с артистами балета, я позволяю им больше свободы, чтобы они интерпретировали и танцевали хореографию со своим оттенком, со своей изюминкой, - говорит Нилас Мартинс.

- Сегодня в балетном мире нет труппы, которая бы не хотела заполучить хотя бы один балет Баланчина. Но у фонда свой поход. Есть наименования спектаклей, которые предлагаются театрам, что называется, на пробу, а тем, кто попробовал и смог, - более серьезные вещи, - поделилась Диана Уайт.