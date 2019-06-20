В Сибири следователи возбудили дело о похищении известной спортсменки

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 33-летней женщины. Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя Следственного управления СКР Дмитрий Чечулин, похитителя и его жертву обнаружили через несколько часов в селе Бибиха.

О похищении Елены Рухляды, известной новосибирской бегуньи, неоднократно становившейся победительницей различных марафонов, в полицию сообщил мужчина, находившейся с ней в квартире на территории Заельцовского района. Он рассказал, что в какой-то момент заявился похититель, угрожая ножом, связал его и женщину, после чего забрал ее с собой. Освободившись от пут, потерпевший сразу же вызвал стражей порядка.

По горячим следам полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета обнаружили машину похитителя. Он бросил ее в лесополосе на берегу Оби, пересадил женщину в заранее приготовленную лодку и направился вниз по течению. Довольно быстро местонахождение подозреваемого и его жертвы было установлено: он задержан, а Елена Рухляда благополучно освобождена.

Сейчас следователи готовятся представить суду ходатайство о заключении похитителя под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.