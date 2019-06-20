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20.06.2019 06:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сэкономят шесть рублей

Жильцам омских высоток снизили тариф на вывоз мусора
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 131(7889)
В Омске тариф на вывоз мусора снизили на шесть рублей. Это произошло в связи с пересмотром норматива, который, как оказалось, был завышен. Причина - ошибка в расчетах одной из крупных управляющих компаний города.
У омичей накопилось много вопросов к "мусорной" реформе в регионе. Фото: Татьяна Кравченко У омичей накопилось много вопросов к "мусорной" реформе в регионе. Фото: Татьяна Кравченко
У омичей накопилось много вопросов к "мусорной" реформе в регионе. Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения

Как сообщили в пресс-службе регионального оператора, на основании приказа РЭК Омской области норматив накопления твердых коммунальных отходов для омичей, живущих в многоквартирных домах, снижен с 25,55 до 24,408 килограмма на одного человека. Поэтому и платить за услугу они будут меньше: 127,5 рубля с человека вместо прежних 133,21 рубля.

Данная мера коснется только жителей многоквартирных домов. Суммы в квитанциях за май будут указаны с учетом перерасчета, так как новый норматив введен задним числом с 29 апреля этого года.

Напомним, что Омская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 апреля 2019 года, и пока "мусорная" реформа в регионе серьезно буксует. Растет число стихийных свалок, мусором завалены дачные территории и кладбища. Омичи засыпают жалобами коммунальные службы.

- Мы работаем и с муниципалитетами, и с управляющими компаниями. Двадцать семь свалок ликвидировали. Но, бывает, вечером на только что убранном месте вырастает новая гора, - поясняет представитель компании-регоператора Ирина Казанцева.

Тем временем на одном из мусорных полигонов случился пожар. Свалка горела несколько дней, и неизвестно, сколько бы продолжался пожар, если бы не начались дожди. Одна из версий причины ЧП - поджог. За помощь в поимке поджигателей региональный оператор пообещал денежное вознаграждение.

- Мы подали заявление в правоохранительные органы, чтобы они приняли меры по поиску злоумышленников. Со своей стороны компания усилила посты охраны на территории свалки. Действует достаточно жесткая пропускная система. Приняты все меры, чтобы в дальнейшем этого не произошло. В целях безопасности полигон окопан траншеями, - сообщила Ирина Казанцева.

Проблем добавило то, что с 1 июня 2019-го оператор расторг договор с крупнейшим перевозчиком, вывозившим из города треть всех отходов. Пришлось вмешаться региональной власти. На совещании в областном правительстве представители регоператора пообещали в течение месяца наладить регулярную очистку от мусора дворов, улиц, территорий городских кладбищ и других общественных мест.

К тому же выяснилось, что компания-регоператор работала без лицензии, поэтому ее действия не имели правовой основы. Об этом шла речь на заседании областного Законодательного собрания. В минприроды региона утверждают, что предприятие получило за нарушение соответствующее административное взыскание.

- Документы на получение лицензии уже находятся в департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и должны прийти в Омск на этой неделе, - пояснил региональный министр природы Александр Лобов.

- Если этого не произойдет, мы будем вынуждены расторгать контракт с регоператором, - заявил губернатор Александр Бурков. - Ситуация непростая, претензий к нему очень много. Он не выполняет в полном объеме свои обязательства.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Тем временем общественники, не согласные с новыми тарифами, ищут правду в суде.

- Показатели завышены минимум в два раза, это очевидно. Вывозим мусор ежедневно, и наполняемость контейнеров - меньше половины. Значит, и плата за услугу должна быть соответствующей, - пояснил председатель одного из городских ТСЖ Александр Рассказов.

Обоснованность тарифов - правда, в частном секторе - ставят под сомнение и местные власти. Как правило, значительную часть отходов здесь утилизируют самостоятельно: бумагу сжигают, пищевые остатки идут на корм скоту. Однако это не помешало управляющим компаниям взвинтить плату за вывоз мусора. С этим будут разбираться правоохранительные органы, а также специальная комиссия РЭК, которая займется корректировкой тарифа.

Ситуацию осложняет то, что по закону изменять тариф можно не чаще одного раза в год. Глава региона уже обратился к федеральным властям с просьбой уменьшить срок до трех месяцев.

Между тем

По данным регионального минтруда, льготами на оплату услуг ЖКХ обладает почти 230 тысяч омичей. Субсидирование новой коммунальной услуги в 2019 году обойдется бюджету в 216 миллионов рублей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область "Мусорная" реформа
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