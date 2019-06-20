Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую на окраину Норильска

Судьба краснокнижной белой медведицы, обнаруженной подростками на окраине Норильска, теперь в руках специалистов красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей".

Как сообщает ТАСС, сегодня животное было отловлено зоологами. Оно неагрессивно и в меру упитано.

По данным специалистов, естественный ареал обитания белых медведей значительно севернее. Что заставило белую медведицу пройти почти более 500 км, предстоит выяснить ученым.

Скорее всего, медведицу поселят в зоопарке Красноярска, но не исключено, что животное будет возвращено в естественную среду обитания.