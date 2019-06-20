На Ставрополье мальчик попал в больницу после посещения аквапарка

В Ставропольском крае выясняют причины, по которым 10-летний мальчик чуть не утонул в аквапарке. Об этом в четверг сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел в станице Расшеватской Новоалександровского района 19 июня. Ребенок приехал туда со сверстниками из школьного летнего лагеря вместе с воспитателями.

Во время отдыха мальчик начал тонуть в бассейне. Ребенка успел вытащить инструктор центра. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Его состояние медики оценивают как стабильное.

- Следователям Следственного комитета предстоит выяснить, как стала возможной в аквапарке ситуация, угрожающая жизни и здоровью ребенка, - сообщили в СК РФ.

Сейчас правоохранители проверяют действия воспитателей лагеря и сотрудников аквапарка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.