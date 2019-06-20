Дагестанский самолет МАИ-411 может использоваться для аэротакси

Успешно прошедший летные испытания четырехместный самолет МАИ-411, изготовленный на предприятии в Кизляре, получил сертификат летной годности. В ближайшее время начнется серийный выпуск продукции. Об этом "РГ" рассказал директор завода Ибрагим Ахматов.

Легкий самолет МАИ-411 разрабатывался совместно с конструкторским бюро Московского авиационного института. МАИ-411 является аналогом европейского CS-23 и американского FAR-23. В России подобные МАИ-411 самолеты до сих пор не производились.

"В 2017 году опытный образец самолета был представлен на авиасалоне МАКС, где получил положительные отзывы специалистов. Самолет неприхотлив в использовании, его можно посадить на любой грунт. Воздушное судно оборудовано спасательной системой, что позволяет при аварийной ситуации спустить самолет на землю на парашюте. В планах усовершенствовать его для посадки на водную поверхность", - рассказал "РГ" директор завода.

Как полагает Ахматов, аэротакси будет популярно в Дагестане, где добраться на автомобиле до высокогорных районов, особенно в непогоду - целая проблема.

Руководитель завода отметил, что ряд отечественных и зарубежных бизнесменов уже заинтересовались таким применением дагестанским самолетам.