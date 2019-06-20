Жительницу КБР будут судить за финансирование терроризма

В Северо-Кавказский военный суд направлено уголовное дело о финансировании терроризма жительницей Кабардино-Балкарии. Обвинительное заключение против нее утвердил зампрокурора республики Игорь Дармилов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР, обвиняемая в январе этого года перевела действующему боевику пять тысяч рублей.

"Расследованием установлено, что жительница Кабардино-Балкарской Республики, разделяя и поддерживая религиозно-экстремистскую идеологию так называемой "вооруженной оппозиции", действующей на территории Сирийской Арабской Республики, перевела пять тысяч рублей участнику террористической организации "Имарат Кавказ", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

Деньги женщина перевела с помощью QIWI-кошелька со своей работы. Полученные средства, по данным правоохранителей, были предназначены для покупки оружия, боеприпасов и военной одежды для ведения террористической деятельности на территории Сирии.

Теперь обвиняемой грозит заключение на срок до 15 лет.