Арктический фестиваль в Териберке соберет звезд кино и гастрономии

Жители Мурманской области с нетерпением ждут V Арктического фестиваля "Териберка", который состоится 13-14 июля в одноименном древнем поморском селе.

Антон Гришечкин, Александр Волков-Медведев, Антон Ковальков, Александр Быков и другие знаменитые шеф-повара едут на край земли - в Териберку вдохновлять местных рестораторов на создание блюд арктической кухни. На берегу Баренцева моря также ждут кинорежиссера Андрея Звягинцева, прославившего поселок на весь мир. Эксперты и звезды расскажут о том, как сделать территорию узнаваемой на вкус, цвет и запах. А жители Мурманской области и гости региона насладятся невероятно интересным событием.

Лаборатория для гурманов

В этом году "изюминкой" фестиваля станет гастрономическая площадка, реализуемая с серьезным федеральным проектом "Гастрономическая карта России". В этом году это будет не просто фудкорт с арктическим меню, а целая серия мероприятий: мастер-классы, народная дегустация первых блюд, дискуссионная площадка по проблемам развития гастрономического туризма. Отдельно стоит обозначить организацию мероприятия "Лаборатория арктической кухни", на которую уже подтвердили свое участие именитые шеф-повара ресторанов РФ, входящие в рейтинг лучших ресторанов мира.

- Если мы говорим о развитии туризма, то общественное питание, локальная кухня и местное производство продуктов для нее - это важные составляющие в процессе реализации турпродукта. Мурманская область еще в прошлом году присоединилась к федеральному проекту "Гастрономическая карта России" для более интенсивного развития гастрономического туризма в регионе, - пояснила Анна Попова, начальник отдела развития туризма регионального министерства развития промышленности и предпринимательства. - Мы очень рады, что данный проект поддержал фестиваль в Териберке, и мы совместно реализуем лабораторию арктической и северной кухни. Целью лаборатории станет адаптация аутентичных рецептов к современным технологиям приготовления и местным продуктам, в том числе морепродуктов Баренцева моря, разработка современных версий аутентичных блюд, презентация и мастер-классы современной арктической и северной кухни, конкурс концепций региональных завтраков "арктический завтрак", рекомендованных для объектов размещения Мурманской области. Для гостей, приезжающих в тот или иной город ненадолго, зачастую единственной возможностью познакомиться с местной едой остается завтрак в гостинице. Как правило, гостиничные завтраки не блещут оригинальностью и разнообразием. Недостаточно просто предложить гостям, например, слабосоленую семгу, пойманную в местной реке. Ее нужно идентифицировать и "подсветить" в общем объеме блюд. Завтрак должен красиво выглядеть и ассоциироваться у туриста с тем местом, куда он приехал. Такой завтрак предстоит спроектировать и внедрить в объекты размещения. Результатом работы лаборатории станет коллекция блюд арктической и северной кухни, лучшая концепция регионального завтрака для внедрения в сферу индустрии гостеприимства и перечень отобранных рецептов для новой книги проекта "Гастрономическая карта России" об арктической и северной кухне. Уверена, что эта работа позволит стать Мурманской области центром арктической кухни в России.

Экспериментальное поле для турбизнеса

Фестиваль в Териберке можно с полным основанием назвать опытной площадкой для развития событийного туризма в Заполярье. На Кольском полуострове происходит немало событий, которыми интересуются или могли бы заинтересоваться туристы. Например, в национальный календарь событий России в 2019 году вошли четыре события от Мурманской области: фестиваль "Снеголед" и фестиваль Полярного дня в Кировске, фестиваль в Териберке и "Саамские игры" в селе Ловозере. Остальные события ориентированы на более узкую целевую аудиторию. Сегодня Мурманская область является новичком в создании интересных не только для местных жителей, но и для туристов событий.

Как показывает практика, необходимый атрибут событийного туризма - места, где гость может сделать интересное фото. Отсутствие такового некоторыми туристами может быть приравнено к отсутствию впечатлений вообще. Особенно это видно на примере туристов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые очень интересуются Мурманской областью.

- У китайских туристов действует своеобразное правило: если не запостил фото о своей поездке - значит, никуда не ездил, - отмечает Анна Попова. - Они все время фотографируются и выкладывают фото в свои социальные сети. А чтобы снимки получились интересные, необходимо, чтобы на них присутствовали какие-либо достопримечательности или арт-объекты. Поэтому Териберке необходимы арт-объекты или фотозона. К сожалению, наскоком этот вопрос не решить, но сейчас мы над ним работаем.

Кино на краю света

"Интерстеллар" и "Хоббиты", "Отель "Гранд Будапешт" и "Пляж" - фильмы, которые сделали регионы их съемок знаменитыми на весь мир и вдохновили десятки тысяч людей на посещение мест съемочных площадок. В Мурманской области есть свои примеры. "Левиафан" Андрея Звягинцева в одночасье сделал тихую Териберку местом паломничества киногурманов. Возможно, поэтому одним из мест обсуждения темы продвижения территории станет киноплощадка фестиваля, на которой можно будет увидеть художественные и документальные фильмы, снятые в российской и зарубежной Арктике. Предполагается, что "гвоздем" программы фестиваля станет приезд известного российского режиссера Андрея Звягинцева, которому уже доводилось вести съемки в Териберке.

- Переговоры по поводу приезда Андрея Звягинцева в Териберку начались еще в феврале, а последний раз я разговаривала с ним об этом 15 июня, - рассказала Светлана Солдатова, директор телекомпании ТВ-21, которая выступает в качестве информационного партнера фестиваля. - Сейчас он работает над своим новым проектом, но хотел бы приехать в Мурманскую область. После тех съемок, которые он проводил здесь, про Териберку узнали все и до сих пор вспоминают режиссера добрым словом. Именно благодаря ему судьба Териберки, которая считалась очень депрессивным районом Мурманской области, начала меняться в лучшую сторону. В прошлом году фестиваль в Териберке посетили около пяти тысяч туристов.

Авторы идеи "киноплощадки" в Териберке поставили перед собой сложную задачу: привезти сюда мастеров кино и подобрать для показа на фестивале такие фильмы, которые лучше всего отражали бы историю развития тех территорий, где они были сняты. Одним из общемировых лидеров кинопродвижения своих территорий сегодня считается Исландия, а в России к наиболее "кинопродвинутым" регионом относится Якутия.

- Один из фильмов, который мы будем показывать, носит название "Двадцать четыре снега", - добавил Юрий Ерофеев, исполнительный директор кинофестиваля "Северный характер". - Невероятно красивая лента. Фильм идет на якутском языке с русскими субтитрами, и это придает ему особую специфику и колорит. Исландский кинематограф тоже прекрасен. Кстати, показом фильмов мы не ограничимся - после просмотра каждого из них состоятся обсуждения и дискуссии. И для нас очень важно, чтобы в этих дискуссиях принимали участие местные жители, которых мы надеемся вовлечь в околофестивальную жизнь, чтобы они не ощущали себя чужими на этом празднике. Будем показывать и наши фильмы, снятые в Мурманской области. Какие? Об этом узнаете, если приедете в Териберку!

Разумеется, фестиваль не обойдется без современной музыки. Проведены переговоры с несколькими группами Норвегии и США, а из России, возможно, приедут группы "Ундервуд" и "Кирпичи". Кроме того, в самой Териберке много лет существует поморский хор, выступления которого всегда восхищали гостей. В этом году на открытии фестиваля песни хора предполагается соединить с электронной музыкой. Главная концепция музыкальной площадки фестиваля - симбиоз рок-, фолк- и электронной музыки, хотя для "электронщиков" будут выделены и отдельные площадки. Кстати, в этом году на териберском пляже предполагается устроить вечернюю дискотеку.

В поисках арктической идентичности

Фестиваль "Териберка" является уникальным ресурсом для погружения и в полярный мир, и в креативное сообщество, последнее умеет удивляться и удивлять, учить и учиться у других. При этом площадки открыты для мастерства здесь и сейчас. Артефакты и арт-идеи - главные продукты фестиваля.

Развитие территорий за счет культурных событий открывает возможности для диалога власти и креативного сообщества. Цель диалога - повысить качество жизни населения, не нарушая культурную идентичность.

Во время таких событий по-новому раскрывает свои интересы региональный бизнес. Его представители не просто находят заказы и идеи для своих продуктов, но и устанавливают партнерские отношения с местным креативным сообществом.

Сегодня все, и организаторы, и гости, и участники, скрестив пальцы, ждут хорошей погоды. Поморский поселок находится на перекрестке стихий под штормовыми ветрами и тяжелым дыханием Северного Ледовитого океана. Пятый Арктический фестиваль "Териберка" - пожалуй, самый северный опен-эйр в России.