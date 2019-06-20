Беглов потребовал от чиновников быстро отвечать на вопросы из соцсетей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов потребовал от чиновников оперативно реагировать на обращения, поступившие из социальных сетей. Чтобы разные ведомства не дублировали ответы, действующий глава города распорядился сформировать единую базу таких обращений.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, с 11 марта, когда Александр Беглов только завел страницу "Вконтакте", к действующему губернатору поступило свыше 21 тысячи обращений.

С первых же дней в городе был выработан алгоритм, позволяющий дать ответ заявителю в срок от одного до трех дней. И сейчас главный вопрос в том, чтобы синхронизировать эти обращения и чтобы ответы разных ведомств не дублировались и поручения не дублировались.

Быстрая обратная связь позволила выявить самые острые проблемы, которые волную граждан. Например, как было установлено в ходе анализа обращений, чаще всего горожане поднимали вопросы озеленения, благоустройства, общественных пространств, говорили о нехватке урн и остановочных павильонов.

Обращения граждан позволяют не только решить вопрос по какой-то конкретной территории, но и спроецировать ситуацию на город в целом. Так, на днях стало известно, что комитет по благоустройству прорабатывает единый норматив по количеству урн. Соответственно, в каждом парке или на пляже будет устанавливаться не столько урн, сколько считает нужным его руководство, а столько, сколько необходимо данному объекту.

Узнав о том, что граждане жалуются на нехватку остановочных павильонов, сотрудники комитета по благоустройству проанализировали ситуацию и установили, что городу нужно по меньшей мере 600 таких объектов. Планируется, что в течение нескольких дней будет представлено несколько вариантов по скорейшему решению этой проблемы.