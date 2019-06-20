На севере Петербурга иномарка насмерть сбила велосипедиста

В Петербурге сотрудники ГИБДД начали проверку в связи со смертельным ДТП на перекрестке проспектов Испытателей и Сизова. Под колеса иномарки попал велосипедист, спасти мужчину не удалось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, велосипедист, мужчина примерно 55-ти лет, выехал на "зебру", где его сбила автоледи, находившаяся за рулем Mitsubishi Outlander.

Сотрудники ГИБДД опрашивают очевидцев и просматривают записи с камер видеонаблюдения. Пока, по данным свидетелей и согласно видеозаписям с камер видеорегистраторов, появившихся в социальных сетях, велосипедист выехал на оживленный перекресток, когда автомобили начали движение.

Машину в первом ряду мужчина сумел объехать, второй автомобиль в потоке сбил велосипедиста