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20.06.2019 16:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Петербургские депутаты одобрили законопроект о расселении коммуналок

Текст: Наталья Канова (Санкт-Петербург)

Большинством голосов в первом чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали инициативу расселения коммунальных квартир исторического центра города. Документ принят за основу и в дальнейшем будет доработан, сообщили в Заксобрании Петербурга.

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Как следует из пояснительной записки к законопроекту, на сегодняшний день в петербургских коммунальных квартирах проживают порядка 230 тысяч семей. Почти треть из них - нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

В пояснительной записке подчеркивается, что в случае принятия закона, расселять в принудительном порядке никого не станут. Если инициатива петербургских парламентариев будет принята, жильцы коммуналок смогут самостоятельно решать - оставаться или съезжать. Изъять объект культурного наследия у собственника возможно только в судебном порядке. Основанием для инициирования такого судебного спора может стать лишь не выполнение собственником требований по сохранению принадлежащего ему объекта культурного наследия или при совершении им действий, угрожающих сохранению данного объекта и влекущего утрату им своего значения.

Освободившиеся квартиры город предлагается передать инвесторам, которые в свою очередь займутся ремонтом помещений и благоустройством придомовых территорий. Также в законопроекте прописано, что ремонт исторических зданий, находящихся в аварийном состоянии, планируется возложить на инвесторов.

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В документе указано, что программа может охватить порядка пятисот домов. На реализацию задуманного понадобится от 300 до 400 миллиардов рублей, 30 процентов суммы предлагается взять из городского бюджета.

Согласно заключению, составленным юридическим управлением петербургского парламента, в предложенной редакции законопроекта нет четкого определения, какие конкретно здания подпадут под указанную программу, так как не все многоквартирные дома в центре Санкт-Петербурга имеют статус объектов культурного наследия. Помимо этого, в документе отсутствует регламент, утверждающий полномочия инвесторов проекта реставрационных работ и капитального ремонта.

Юридическое управление петербургского парламента рекомендовало доработать законопроект к следующему чтению. В частности, предложено уточнить механизм соблюдения интересов жильцов коммуналок при произведении реставрационных работ, а также конкретизировать используемое в законопроекте понятие "исторический дом".

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