Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург стали регионами, где заключается больше всего браков. Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство юстиции.

С начала года в столице поженились 13,8 тысяч пар, в Подмосковье было заключено 9,6 тысяч браков, в Петербурге скрепили отношения печатями в ЗАГСе свыше восьми тысяч пар.

Стоит отметить, что к концу года цифры могут оказаться значительно выше. Так, по данным комитета ЗАГСа Смольного, в прошлом году в Петербурге был заключен 51 591 брак. Большинство влюбленных предпочитают играть свадьбы летом и заранее подают заявления. Вообще, в Петербурге появилась традиция за много месяцев вперед планировать столь важное событие в жизни и уже сейчас в Городе на Неве принимают заявления на вступление в брак в первом квартале 2020 года.

По статистике же Минюста, с начала года в числе лидеров по заключению брака также оказался Краснодарский край, где заключено 6,8 тысяч браков, а также Свердловская область, где зарегистрировали свои отношения 5,1 тысяча пар возлюбленных.

Реже всего люди вступали в брак на Чукотке, здесь органы ЗАГСа с начала года зарегистрировали отношения 77 пар. Также редко женятся на Алтае, штампы в паспортах получили 240 пар. В Калмыкии брачные отношения оформили 206 семей, в Магадане зарегистрировано 219 браков, в Еврейской автономной области - 194.