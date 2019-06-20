В Архангельске открыли морскую "дорогу" в Нарьян-Мар

Между Архангельском и Нарьян-Маром открылось регулярное морское сообщение: церемония погрузки и отправки первого в этом году судна состоялась в рамках второго международного форума "Судостроение в Арктике", который проходит сегодня в столице Поморья. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, морская навигация продлится до ноября, за этот период планируется перевезти около 40 тысяч фрахтовых единиц груза. Суда будут отправляться из Архангельска в Нарьян-Мар каждые две недели.

Это уже восьмая навигация между арктическими городами - до этого регулярного сообщения по морю между ними не существовало. Между тем, грузопоток из Архангельска в Нарьян-Мар - один из самых крупных в регионе. Морская линия между портами нацелена на регулярную доставку топлива, продуктов, стройматериалов, товаров первой необходимости в рамках северного завоза, а также на обеспечение проектов нефтегазового сектора в Арктике.

- Архангельск снова подтвердил свою ключевую роль в обеспечении арктических территорий и реализации проектов на Крайнем Севере. Открытие регулярного сообщения важно для того, чтобы грузоотправители чувствовали себя уверенно, - отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников.

По словам председателя городского совета Нарьян-Мара Ольги Петуниной, вся основная нагрузка по обеспечению НАО сегодня лежит сегодня на авиации, а также на морских и речных грузоперевозках:

- Нарьян-Мар не имеет связи с большой землей по железной дороге, нет с городом и круглогодичного автомобильного сообщения. Поэтому развитие морского сообщения имеет стратегическое значение для нашего региона, - резюмировала глава горсовета.

В конце церемонии открытия прошла передача символического ключа от навигации капитану сухогруза "Балтийский-108" Николаю Шепелю. Во время первого рейса судно перевезет более двух тысяч тонн груза.