Новости

Путин рассказал про разговор с Медведчуком 14:17
Рыцарские турниры пройдут в фан-зоне II Европейских игр в Минске 14:17
Путин обещал поддержку фермерам 14:15
Путин: География выезда за рубеж сотрудников МВД будет расширена 14:14
Скончался видный советский дипломат Леонид Замятин 14:12
Мэром Курска избран Виктор Карамышев 14:12
Первую партию косаток и белух вывезли из "китовой тюрьм" 14:09
Низкой зарплатой учительницы из Орла занялся СК 14:06
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов 13:55
Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" покинул испанский порт Сеута 13:51
В Заполярье проверят жалобу на зарплаты врачей после "Прямой линии" 13:49
Путин: Проблема компенсаций по льготной ипотеке решена 13:48
Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году 13:44
Уголовное дело бывшего врио мэра Махачкалы передано в суд 13:44
Патрушев рассказал, что будут обсуждать на встрече Россия-США-Израиль 13:42
Путин объяснил падение доходов россиян 13:40
Губернатор Приангарья отчитался о работе правительства в 2018 году 13:31
В Симферополь вынужденно вернулся летевший в Санкт-Петербург самолет 13:30
Президент РФ поручил ЦБ не допустить раздувания "кредитного пузыря" 13:28
В Болгарии ужесточили закон о борьбе с шумом 13:24
Путин назвал приоритетные вопросы развития здравоохранения 13:21
В Хакасии напавшего на журналиста чиновника заподозрили в махинациях 13:21
Сотрудник российского торгпредства погиб в ДТП в Норвегии 13:20
В Архангельске открыли морскую "дорогу" в Нарьян-Мар 13:19
Яд смертельно опасной рыбы может заменить обезболивающие 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
20.06.2019 13:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Архангельске открыли морскую "дорогу" в Нарьян-Мар

Текст: Мария Конюхневич, Диана Титенко
Фото: Диана Титенко Фото: Диана Титенко
Фото: Диана Титенко

Между Архангельском и Нарьян-Маром открылось регулярное морское сообщение: церемония погрузки и отправки первого в этом году судна состоялась в рамках второго международного форума "Судостроение в Арктике", который проходит сегодня в столице Поморья. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, морская навигация продлится до ноября, за этот период планируется перевезти около 40 тысяч фрахтовых единиц груза. Суда будут отправляться из Архангельска в Нарьян-Мар каждые две недели.

Фото: Алексей Стригин/Анна Дурова/РГ
На какие преференции смогут рассчитывать бизнесмены в Арктике

Это уже восьмая навигация между арктическими городами - до этого регулярного сообщения по морю между ними не существовало. Между тем, грузопоток из Архангельска в Нарьян-Мар - один из самых крупных в регионе. Морская линия между портами нацелена на регулярную доставку топлива, продуктов, стройматериалов, товаров первой необходимости в рамках северного завоза, а также на обеспечение проектов нефтегазового сектора в Арктике.

-  Архангельск снова подтвердил свою ключевую роль в обеспечении арктических территорий и реализации проектов на Крайнем Севере. Открытие регулярного сообщения важно для того, чтобы грузоотправители чувствовали себя уверенно, - отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников.

По словам председателя городского совета Нарьян-Мара Ольги Петуниной, вся основная нагрузка по обеспечению НАО сегодня лежит сегодня на авиации, а также на морских и речных грузоперевозках:

- Нарьян-Мар не имеет связи с большой землей по железной дороге, нет с городом и круглогодичного автомобильного сообщения. Поэтому развитие морского сообщения имеет стратегическое значение для нашего региона, - резюмировала глава горсовета.

В конце церемонии открытия прошла передача символического ключа от навигации капитану сухогруза "Балтийский-108" Николаю Шепелю. Во время первого рейса судно перевезет более двух тысяч тонн груза.

Экономика Транспорт Водный транспорт Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Ненецкий АО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов
В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ
В Малайзии указали на антироссийский характер доклада по делу MH17