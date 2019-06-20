В Ленобласти на трассе "Скандинавия" обрушилась горная порода

В Ленинградской области во время ремонта участка трассы "Скандинавия" между Выборгом и Светогорском произошло обрушение горной породы. Сейчас движение на подъезду к пропускному пункту "Светогорск" полностью перекрыто, сообщает Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что на участке трассы между 24-м и 40-м километре в рамках капитального ремонта дороги проводились буровзрывные работы. В итоге на 30-м километре обрушилась порода. В результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас на "Скандинавии" проводится очистка дороги от скальных пород.

Пока движение всех видов транспорта на участке от Выборга до Светогорска закрыто, легковым автомобилям в управлении федеральных автомобильных дорог рекомендуют объезжать через Каменногорск. Отмечается, что для грузовиков объезда нет.