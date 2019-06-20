В Новгороде начинающие экскурсоводы бесплатно расскажут о древностях

В Великом Новгороде начинающие экскурсоводы расскажут горожанам и туристам о городских достопримечательностях. Экскурсии будут бесплатными.

Как сообщает Новгородский музей-заповедник, выпускники курса лекций "История и культура Великого Новгорода" расскажут про кремль и Ярославово дворище.

Акция проводится уже третий год подряд. Экскурсии будут проходить по субботам и воскресеньям. Первая познавательная прогулка цикла состоится 22 июня.

В музее-заповеднике отмечают, что каждую субботу в 12.00 от памятника Тысячелетию России будет отправляться экскурсия по Кремлю. Маршрут по Ярославову дворищу будет начинаться от Ганзейского фонтана. Экскурсии собираются проводить по воскресеньям, начало в 12.00, никакой предварительной записи не требуется.