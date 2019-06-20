В Новгородской области захоронят останки советского летчика из Украины

В деревне Селищи Новгородской области 22 июня на воинском захоронении будут захоронены останки погибшего в годы Великой Отечественной войны летчика Алексея Зеленского. Поисковики обнаружили останки летчика в августа прошлого года.

Как сообщают в поисковой экспедиции "Долина", во время проработки участка с упавшим самолетом среди обломков машины поисковики обнаружили останки летчика и его личные вещи - командирский планшет, фрагменты карты, комсомольский билет и фотографию, наградной лист ордена Красного Знамени.

Награду летчик должен был получить за бой, в котором он участвовал 8 мая 1942 года под Киришами. В сражении участвовало до 20 самолетов с обеих сторон. Самолет Зеленского получил повреждение бензобака, началась протечка топлива. Тем не менее, это не помешало летчику сбить вражеский борт.

Поисковиками было установлено, что Алексей Зеленский - уроженец Днепропетровска. Удалось найти родственников летчика, но они отказались принимать останки Алексея Алексеевича Зеленского на Украине для захоронения