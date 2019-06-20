В Петербурге пройдет фестиваль КУКART

С 22 июня по 30 июня в Петербурге пройдет КУКART, международный фестиваль кукольных и синтетических театров. Это самый крупный форум кукольников, не имеющий аналогов на российской арт-сцене, проходит в Северной столице в период белых ночей. В этом году ему исполняется 25 лет, а посвящен он 100-летию петербургского Театра марионеток имени Деммени, первому в России профессиональному театру кукол.

- Мы благодарны своим "родителям", создатели КУКАРТа - Михаил Хусид (живет в США, был главным режиссером Санкт-Петербургского театра марионеток имени Деммени) и художник Юрий Нолев-Соболев (умер в 2002 году). Фестиваль объединяет актеров разных стран, мы все одной национальности - кукольники. Презентуем лучшие новые спектакли в столице кукольников - Санкт-Петербурге. Конкурса и судейской команды у нас нет. Все участники получат дипломы лауреатов.

Откроем фестиваль 22 июня, в День памяти и скорби, поэтому первый спектакль будет сыгран в 4 утра - это наша дань памяти. Липецкий театр кукол покажет "Сонин секрет" прямо на Малой Садовой улице, - рассказал бессменный президент фестиваля Давид Бурман.

О чем сказка? Даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны случаются события, которые бывают только в сказке. Например - обычные вещи, которые люди отправляют своим близким на фронт (кисет, спички, носки, шапка, сахар…), оживают, и мы видим их взаимоотношения и чувства.

На открытие приедет народный артист России Владимир Машков, председатель организационного комитета фестиваля. В среде кукольников человек не случайный, он вырос за кулисами Новокузнецкого театра кукол, где папа был ведущим актером, а мама - главным режиссером. В 2011 году актер учредил премию "Золотой львенок" имени режиссера Натальи Никифоровой - в память о своей матери. Награда (денежное вознаграждение, диплом и статуэтка) присуждается актерам за творческие достижения в области искусства театра кукол.

КУКART будет проходить на 11 площадках города. Фестиваль состоит из трех программ: основной, специальной и клубной. В основной участвуют спектакли-победители международных фестивалей. Участники уличного проекта "Петрушки на Невском" будут выступать на пересечении Невского и Малой Садовой, в Екатерининском саду - напротив Александринского театра. В клубной программе - негосударственные и экспериментальные театры, музыка и перфомансы от ведущих мировых музыкантов.

За девять дней покажут около 60 спектаклей из 14 стран мира. В режиме нон-стоп. Откуда только не приедут коллективы! Гомель, Луганск, Тольятти, Кызыл, Сургут, Рязань… Из Швеции, Германии, Испании, Армении, есть и довольно экзотические страны - Бразилия, Чили, Египет, Замбия. Только из-за рубежа оргкомитет получил 150 заявок.

Все показы бесплатны для зрителей - благодаря Государственной думе и Фонду президентских грантов. Попасть на спектакли в театральные залы можно только предварительно зарегистрировавшись. Постановки рассчитаны на самого разного зрителя, малышам - "Колобок", "Дюймовочка" и "Кот в сапогах", взрослым - "Фауст", "Сердце матери", "Марьино поле".

Завершит фестиваль 30 июня спектакль театра кукол из Владимира "Матрёнин двор" по одноименному рассказу Александра Солженицына.

Дословно

На пресс-конференцию пришел Сергей Мурзин, актер театра и кино. Корреспондент "РГ" спросила актера:

Что вас связывает с "КукАртом" уже 25 лет?

Сергей Мурзин: Мне посчастливилось быть на открытии "КукАрта" 25 лет назад. Мы учились с Давидом Бурманом в одной альма-матер на Моховой, он - на кукольном, я - на драматическом факультете. В 1993 году он предложил мне: "Мы создаем фестиваль кукольников, пойдешь? Будет весело!". Я принял участие в открытии, выступил со своими номерами (ходил по стеклам, дышал огнем, глотал шпаги). Это было красиво, замечательно. Озеро, паром, Екатерининский дворец. Много эмоций. Потом я участвовал как зритель, а сейчас мы вместе создаем новый проект, родилась идея соединить драматический театр с кукольным представлением. Я преподаю студентам и подумал, что это же интересно - научиться чему-то новому.

В детстве мы все играем в куклы - и мальчики тоже. С возрастом кто-то остается в профессии кукольника, продолжая радовать себя и других, кто-то заменяет куклы на более дорогие игрушки. Вот сейчас любимая игрушка моего двухлетнего сына - перчаточная кукла Пятачок из мультфильма "Винни-Пух", и я, играя с ним, тоже становлюсь кукольником. Интересно, что первое в жизни слово - "привет!" - ребенок сказал именно Пятачку. Фестиваль такого масштаба - единственный у нас в стране, хочется, чтобы он продолжал жить.

Прямая речь

Наталия Лунева, директор Театра марионеток имени Деммени с 1977 года:

- Мы приглашаем зрителей 26 июня на бенефис народной артистки России Фаины Костиной. Гордость нашей труппы (служит в театре 59 лет, ее принял сам Евгений Деммени) выйдет в легендарном спектакле "Гулливер в стране лилипутов", визитной карточке нашего театра, в роли Министра Флимнапа. Когда-то Деммени дал Костиной роль Красного лилипута, за эти годы Фаина Ивановна переиграла в спектакле все роли, кроме, естественно, Гулливера, которого играет не кукла, а живой актер, не за ширмой.

29 июня покажем "Книгу чудес", научно-познавательную, театрально-развлекательную сказку, уникальное, новое направление в нашем театре. Мы обратили внимание, что к нам в театр приводят совсем малышей - двух лет, которые не выдерживают даже 30-минутный спектакль в зрительном зале, и придумали это представление, показываем его в фойе.

К сожалению, не сможем показать 24 июня нашу "Спящую красавицу", постановку главного режиссера Эдуарда Гайдая к 100-летию нашего театра и 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа (в основе спектакля - либретто Петипа), хотя она заявлена в программе. Заменили, в связи с болезнью актрисы, другим спектаклем - "Куклы и клоуны".

К слову

В научно-практической конференции "Кукла-марионетка - инновационная форма содействию мира между странами. История и практика" будут участвовать профессор истории кукольного искусства Марек Вашкель (Польша), художник, лауреат "Золотой маски" Виктор Антонов, специалисты из Москвы, США, Ирландии, Болгарии, Словакии, Италии, Казахстана, Башкортостана. Пройдет она 28-30 июня в Доме актера.