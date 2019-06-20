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20.06.2019 20:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выставка "Ангелы XX века" проходит в Русском музее Санкт-Петербурга

Российская газета - Федеральный выпуск № 132(7890)
Выставка, расположившаяся в Корпусе Бенуа, заставляет задуматься о наших ценностях и страхах. В самом деле, как бы ни относились зрители к религии, образ ангела - вестника божьей воли или хранителя и заступника - живет в душе каждого человека вне зависимости от церковных канонов.
Чем настоятельнее изгонялись образы ангелов из массового сознания, тем теплее и сочувственнее относились к этим образам художники. Фото: Александр Шапунов Чем настоятельнее изгонялись образы ангелов из массового сознания, тем теплее и сочувственнее относились к этим образам художники. Фото: Александр Шапунов
Чем настоятельнее изгонялись образы ангелов из массового сознания, тем теплее и сочувственнее относились к этим образам художники. Фото: Александр Шапунов

И новая экспозиция, собравшая более ста произведений в самых разных техниках, убеждает: свои отношения с ангельскими чинами художники выясняли постоянно, господствовал ли в стране воинствующий атеизм или царили мистические настроения.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Зритель может здесь не только оценить символизм Врубеля ("Видение пророка Иезекииля"), нежность палитры Нестерова (на выставке представлены его эскизы церковной росписи), но и апокалиптическую сущность грядущих перемен, которую так остро чувствовали художники в начале прошлого века.

Графическая серия Натальи Гончаровой "Мистические образы войны", созданная ею в начале Первой мировой, словно перекликается с поэмой Блока "Двенадцать". Печатающие шаг матросы и строй реющих над ними ангелов - как предвестие слома эпох.

Примечательно, что ангелы, исчезнувшие после революции из официального оборота, вовсе не исчезли из художественного мира творцов. И даже в самые атеистические советские времена им находилось место и на полотнах, и в мастерских. Иногда их маскировали псевдонимами. Так, скульптура Дмитрия Шаховского "Крылатый", состоящая из реек-лучинок, явно апеллирует к образу ангела. А полотно Дмитрия Жилинского "Играет Святослав Рихтер" недвусмысленно показывает нам, как парят над роялем маэстро эти невидимые бесплотные сущности. Рождение музыки как акт сотворения высокого искусства не может обойтись без их присутствия.
Зачем художники рисовали одни картины поверх других

И вот что любопытно: чем настоятельнее изгонялись образы ангелов из массового сознания, тем теплее, сочувственнее, душевнее относились к этим образам художники. Ключом к такому прочтению может стать небольшое полотно Александра Простева под названием "Прозрение Веры Павловны". Типичный петербургский ракурс - взгляд сверху - являет нам заполошную тетку с авоськами и в "чернышевских" очках, которая, растопырив руки, уставилась на гигантского ангела, пролетающего над ней. И над заснеженной улочкой, и над покосившимися крышами…

Вообще "одомашнить" это бесплотное существо пытались многие авторы. Особенно актуальными стали эти попытки в перестроечные времена. Что понятно: слом эпох пугает душу, под ногами теряется опора, в чем ее искать? Поколение, идущее следом, тоже не остается равнодушным к "ангельской" теме. Но молодые наши современники переосмысливают ее по-своему. На полотне "Крылья ангела (Икар XXI века)" Вадима Григорьева-Башуна запечатлен, например, торс молодого человека, покрытый "ангельскими" перьями татуировки. Не то защитит, не то поможет воспарить духом...

Культура Арт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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